RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

Adnan Oktar ile sert bir polemiğe giren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın A9 kanalının kapatılması için RTÜK’ü göreve çağırmasının ardından ilk karar geldi.

RTÜK’ün son dakika kararıyla Adnan Oktar’ın sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar’ın kanalı olan A9’un kapanması gerektiğini söylemiş ve Oktar’ın akli dengesinin yerinde olmadığını ifade etmişti.“BUNLARA SESİNİZİ ÇIKARTTINIZ MI?”Oktar ise bu sözlere çok sert yanıt vermiş, “Kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi” karşılığını vermişti.