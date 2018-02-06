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RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 17:35 | Son Güncelleme

RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi oldu A9 kanalına 5 kez program durdurma cezası verdi. Gelen son dakika haberine göre; kanala en üst düzeyden idari para cezası verilmesi de kararlaştırıldı.

RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı

Adnan Oktar ile sert bir polemiğe giren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın A9 kanalının kapatılması için RTÜK’ü göreve çağırmasının ardından ilk karar geldi.

RTÜK’ün son dakika kararıyla Adnan Oktar’ın sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Oktar’ın kanalı olan A9’un kapanması gerektiğini söylemiş ve Oktar’ın akli dengesinin yerinde olmadığını ifade etmişti.“BUNLARA SESİNİZİ ÇIKARTTINIZ MI?”Oktar ise bu sözlere çok sert yanıt vermiş, “Kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi” karşılığını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar RTÜK

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
kapatın artık şu din düşmanının kanalını !
uğraşmayın adamla
Mehmetçiğin askerlik süreleri sigortalı sayılsın emeklilik primini devlet ödesin.
doğru söylüyorsun.bizde söylüyoruz ama sanırım bunu vekillere söylemeli
Direk kapatsınlar
tebrikler rtük devamını bekleriz
memlekette dini istismar etmek para cezası ile cezalandırılır fakat bilim adamları milletvekilleri akademisyenler görüş bildirdi diye hapse atılır. elbet hesabı zamanı gelince sorulacaktır
olmaz olamaz... bir ateist olarak söylüyorum... memlekette müslümanlar her türlü haltı yiyecek , Adnan hoca kediciklerle oynadı diye ceza yiyecek... olmaz olamaz...
Daha Yenimi Aklınız Başına Geldi ?
yokmu bir delikanlı sıksın şunun kafasına
din istismarın kapatın zor adam 33. derecd mason dinimizle dalga geçiyor benim zoruma gidiyor arkadaş .... program dursa ne tekrar aynı aşşığalama tekrar yapılacak reklamsız tv bi araştırın
direk kapatılması gerekiyor şuan verilen ceza az ne olduğu belirsiz insan türü .
Hükümetin her seye gücü yetiyorda bu kanalı kapatmayamı gücü yetmiyor ??? aman ne biliyormusunuz??? Ahlaksız ve bilinçsiz cahil bir toplum yetirtirmekk akp nin tek amacı bu ve ulaşıyorda amacına bravo !!
vatandaş kamuoyu yapmasa idi sizde hala bir şey yapmayacaktınız RÜTÜK, illa birileri sizi itikleyecek yok görev vs yok sizde ...
memlekette başka sorun yokmuş gibi, bırakın gündemi meşgul etme......
nasıl oldu da akıl edilebilindi hayret.
:)) Şimdi çıkıp diyanet işleri başkanına demesin bu.. bak maaşını bile benden aldığın ceza ile ödüyorlar sana
Ok gibi doğru olma atarlar uzağa orak gibi eğri ol tutarlar el üstünde demiş atalarımiz.Adnan hocamidir showman midir nedir bilmem kendisinide hiç sevmen ama kırk yılın bir başı doğruyu söyledi adamı aforoz ettiniz bu millet yıllardır kapatın bu adamı ahlâkımizi bozuyor dediğinde nerdeydiniz ey rutuk böylemi adalet böylemi eşitlik sağlanacak bu ulkede
gec bile kalindi....
süper bir eğlence kanalı izleyen kapatmaz :) bu kanal olmasaydı kimse böyle insanların var olduğunu bilemezdi din diyen allah diyen islam diyen ve Daha önemlisi bu konularda alim gibi bilgi sahibi insanların aslında müslüman olmadığını anlayamazdi kul ile allahın arasında kimsenin olmasına gerek olmadığını seccadeyi seren herkesin allahın huzurunda olduğunu belki bu kadro iyi idrak edemezdi allah ile kul arasına giren niyeti kötü olan ruhu şarlatan olanlara harika bir örnek bundan iyisi olamaz destek olsunlar yayın devam etsin bundan daha ala ibretlik olmaz
ellemeyin pornocuyu yahu .onun adi erşan kuneri pornocu o ;) yaz kizim mavi sonunu kendisi getirecek
onlarca ekmege muhtac ac insanlar var tv 8 de yemekteyiz programında yemek begenmeyip kötülüyorlar onlara laf yok adnan oktara yasak var bırakın bu işleri yaa vergi maaş konusunda sonuna kadar haklı içtiğimiz sigaradan izlediğimiz tv ye kadar vergi kim helal ediyor verdiği vergileri haram parayla maaş alıyorlar
çiçek bahçesi gibi kanal, yazık olacak, bence kapatmasınlar, dindar adamlar, kızlar
Böyle bir kanalın olması zaten İslami olarak mümkün değil. Ancak A9'a gelinceye kadar kapatılması gereken ne kanallar var. Milleti yavaş yavaş dinden çıkarak öyle masum kanallar varki anlatamam. Kanallarda kimin karısı kimin koynunda gösteriliyor ve özendiriliyor. Ama A9'da zaten herşey ayan beyan belli. O nedenle zararı az.O zaman yılbaşında dansöz oynatan TRT'de kapatılsın. Kanunlar geriye uygulanamaz ise A9 neden kapatıldı acaba.
bütün dunya insanlıga nadil bir hizmet veririz diye ugraşırken retuk kanala para cesı nasil veririm diye ugraşıyor
Adnan hocayı kapatamazlar neden kediciklerin kime zararı var ne güzel kıvırıyorlar evvelden trt yi karartırdık 12 olsun diye beklerdik bakın yorumlara ona göre kapatın
en çok A9 u izliyordum,izleyip aydınlanıyordum,nereyi izliyecek bu esnaf ? nereye yapacak ?
Hani bu internetten yayın yapıyor RTÜK karışamıyor diyenler vardı
Durdurma derken kapatılıyormu ne anlama geliyor.
İsmail Ağa Cemaati, Fethullah Gülen Grubu, İskender Paşa Cemaati, Erenköy Cemaati, Süleymancılar, İhlascılar, Kırkıncı Hoca ve Yazıcılar Nurcu guruplar, Nakşibendi Yahyalı Cemaati. Melamiler. Hakikatçiler. Hazneviler. Menzilciler. İcmalciler. Uşşakiler. Cerrahiler. Kadiri Muhammediye. Tillocular. Galibiler. Halveti Tarikatının Şabaniye kolu, Adnan Hoca Grubu, Mustafa İslamoğlu Gibi cemaatların müridi, kendi şeyhlerini (önderlerini) Allahın ya da Hazreti Muhammed'in günümüzdeki vekili gibi görüyor Bazıları ise şeyhlerinin, Mehdi Aleyhisselam olduğuna inanır! bunlara da gerekli cezalar verilmeli
Ne var? seyretmek istemeyen seyretmez.... benim keyfime ne karışıyorsun.... bu kanalı seyretmek için arayıp bulman gerekiyor. niyeti olan zaten seyreder..... saksıyı çalıştırın biraz.... adam zaten kendi işinin gereğini yapıyor....
sağlam hatun lar var ama hocada.
önce hoca efendiyi içeriye atın, hoca efendinin yokluğunda üzülmesin kedicikler.onun içün beni de bu kanala kayyum atamanızı istiyorumben onları oyalarım.... tamamen şu zavallı kedicikleri düşündüğüm için ha. yanlış anlamayın..
Ne olur kapatmayın. Arada sırada izleyerek iman tazeliyorduk. :) :) Evrim yok, evrim yok derken evrimler kıvrımlara evrildi. Ortalık kıvır kıvır olmaya başladı. Gözümüz gönlümüz açılıyordu. RTÜK'ü şiddetle kınıyorum. RTÜK bu kararından vazgeçsin diyorum. Şaka şaka. İyi oldu, çok güzel oldu.
ne ağır bir ceza helal olsun rtük tepkiler yüzünden verilmiş bu ceza yoksa rtuk icin gayet olumlu bir kanal bence
bizim sorunumuz ne harem hayatı yaşayan adnan oktar nede kerhanelerden içki fabrikalarından gelen vergilerle maaşları ödenen hacılar hocalar.bizim sorunumuzda derdimizde afrinde teröristlerle çarpışan MEHMETÇİKLERİMİZ
Sayı Adnan Oktar'ı beğeniyle takip ediyorum. Vicdanlı birisi. Aleyhine yapılan iddialar asılsızdır.
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