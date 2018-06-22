HABER

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelerinden İlhan Taşçı, seçim döneminde TRT'nin adaylara ne kadar süre ayırdığını açıkladı: Erdoğan'a 181 saat, İnce'ye 15 saat, Akşener'e 3 saat, Karamollaoğlu'na 1 saat, Perinçek'e 38 dakika, Demirtaş'a 32 dakika...

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TRT'nin 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında adaylara ne kadar süre ayırdığına dair paylaşımda bulundu.

55

Taşçı'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre TRT, propaganda süresince ekranlarında 'Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 181 saat, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 15 saat, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 3 saat, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 1 saat, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e 38 dakika, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ise 32 dakika dakika süre ayırdı.

HÜDAPAR'A İSE 1 SAAT 32 DAKİKA

Taşçı'nın açıkladığına göre TRT, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan ve Erdoğan'a destek vereceklerini duyuran Hüdapar'a ekranda 1 saat 32 dakika 38 saniye yer verdi.

10

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Kumarda kaybetti, Merkez Bankası'nı yakmaya kalktıKumarda kaybetti, Merkez Bankası'nı yakmaya kalktı
Burdur'da dolu, ekili arazileri vurduBurdur'da dolu, ekili arazileri vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı adayları TRT RTÜK muharrem ince erdoğan Selahattin Demirtaş Meral Akşener temel karamollaoğlu Doğu Perinçek

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 27 yorum
ödedihim vergilerle maatzzzzz alan trt calisanlari vergim size haram olsunnnnnnnnn
Tayyip Radyo Televizyonu
16 yıl eveline kadar da hep onlara çalışmıştı
sıkıntı yok yani,eskiler yaptı bizde intikam öyle mi? zırnık oy alamazsınız bu kafayla!
Trt seni kalbimize yazdık.P.tesiye ne kaldıki.
sat gitsin
ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN, BU AYRIMCILIK DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BU ÜLKE ASLA GELİŞMİŞ ÜLKE OLAMAZ...
Bu TRT nin Allah cezasını versin . yalaka yandaş ... kılları
Bunlar olmasın diye Muharrem İnce
eyyy güzel ülkem benim her tarafı buram buram adalet kokuyor
Adaletini yesinler senin Akp
Şimdi bunlara ne yapmak lazım?
TRT üst yönetimi bunun hesabını bağımsız yargıya er geç verecektir. bu bir demokrasi ihanetidir, cumhuriyet rejimi bunun hesabını yargıda soracaktır.
GELİN PAZAR GÜNÜ DİKTATÖRE DERSİNİ VERELİM.
Verdiğim vergiler haram zehir zıkkım olsun. Ekmek parası işte. millet korkudan yusuf yusuf ediyor. Onları bu hale getirenler Allahtan tez günde belalrını bulsunlar inşallah, inşallah. Ahirette iki elim yakalarında
Hakkımı helal etmiyorum kuldan utanmaz ALLAH tan korkmazlar
Ne kadar adil bir seçim vay canına ...
yalakalar herşeyin sonu vardır
Emeklilikte yaşa takılanlar; 16 yıl sizleri görmeyen duymayan ve "Takılmaya devam" diyerek dalga geçen akepe iktidarına ve onun c.bşk. adayı erdoana 24 Haziranda OY VERME.
TARAFSIZ VEDE ADİLM...İŞ...HAAA....BUNLAR BİZŞERİ NE SANIYORLARKİ..HALA ANLAMADIM..KENDİ SEÇMENLERİ GİBİ SANIRIM...AMA....YANILIYORLAR...AMA O TRT VARYA O TRT ...YATACAK YER BULAMAYACAKLAR.....BULAMASINLARDA......
Eyyyyyyy trt ile clk faturama rızam olmadan yansıyan ve benden her ay kesilen resmen gasp edilen katkı payı zırvalığı bugün dünya yarın ahiret haram zıkkım olsun doktorlara bile veremeyin kursağınızda kalsın her kim mesul ise alayının canı CEHENNEME...!
çşoşt kloşullarda bir seçimm yapıyor akape.Ancak sonuç yinede hüsran olacak.
bu adaletsizlik yüzünden tamam dedik
vaybe adallete bak alin size adalet
işte demokresi bu ya
adaletin nerede 80 milyonun MALISIN SEN
Ne demisti baris atay, yok oyle kardeslik,gecmisi unutalim falan, adil mahkemelerde yargilanip aklanirsaniz kardeslik olacak, yoksa silivri yollari tastan, bu ulkeyi soyup sogana cevirmenin bedeli mutlaka olacak, heleki kraldan kralci olan devlet memurlari, allah yardimciniz olsun
Diğer Haberler
Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen yönleri! "Organize şakalar yapar, sesini değiştirip evdekileri işletir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilinmeyen yönleri! "Organize şakalar yapar, sesini değiştirip evdekileri işletir"

Saadet Partili Muharrem Bilgiç'ten Ordu'da çok konuşulacak seçim kampanyası! Takım elbiseyle denize girip oy istedi!

Saadet Partili Muharrem Bilgiç'ten Ordu'da çok konuşulacak seçim kampanyası! Takım elbiseyle denize girip oy istedi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.