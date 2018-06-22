RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TRT'nin 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında adaylara ne kadar süre ayırdığına dair paylaşımda bulundu.
Taşçı'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre TRT, propaganda süresince ekranlarında 'Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 181 saat, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 15 saat, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 3 saat, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 1 saat, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'e 38 dakika, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ise 32 dakika dakika süre ayırdı.
HÜDAPAR'A İSE 1 SAAT 32 DAKİKA
Taşçı'nın açıkladığına göre TRT, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan ve Erdoğan'a destek vereceklerini duyuran Hüdapar'a ekranda 1 saat 32 dakika 38 saniye yer verdi.
İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler
Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!
"Mahallenin kabadayısı Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için tehdit"
Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Okuyucu Yorumları 27 yorum