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"RTÜK ve YSK'nın belirlediği künye bilgisi olmayan araştırma sonuçlarına güvenmeyin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:17 | Son Güncelleme

TÜAD: - "(Seçim tahminleri) Yayınlanan araştırma raporlarında, RTÜK ve YSK'nın belirlediği, Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin önerdiği künye bilgisi yer almayan araştırma sonuçlarına güven duymayın"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), seçim tahminlerine ilişin yayınlanan araştırma raporlarında, RTÜK ve YSK'nın belirlediği, TÜAD'ın önerdiği künye bilgisi yer almayan araştırma sonuçlarına güven duyulmaması gerektiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, TÜAD'ın araştırmada bilimsellik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden yola çıkarak, "Basın ve Medyada Yayınlanan Siyasi Araştırmalar" ile ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.

Araştırma sektörünün dünyada ve Türkiye'de ciddi talep gören önemli bir noktaya ulaştığı aktarılan açıklamada, araştırma merkezlerinin hukuki ve idari yapıları, insan ve mali kaynakları gibi konuların, araştırmayı yapan, talep eden ve beraberinde kamuoyuna açıklayan taraflar için, geleceğe yönelik önerilerde bulunmak adına hayati değer taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, "Seçim zamanı ortaya çıkan ve araştırmaları siyasi propaganda malzemesi olarak kullanan şirketlerin yayınladığı sonuçları dikkate almayın. Yayınlanan araştırma raporlarında, RTÜK ve YSK'nın belirlediği, Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin önerdiği künye bilgisi yer almayan araştırma sonuçlarına güven duymayın." denildi.

Her seçim döneminde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerine yaklaşırken de basın ve medya üzerinden kamuoyuna açıklanan seçim tahminleri ile ilgili birçok yorum ve iddiaların yer aldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle siyasi propaganda amacıyla ortaya çıkan bazı şirketlerin araştırma içeriklerinin, yazılı ve görsel basında yer bulması, tartışmalı yorumlara açık yapıda olması, sektörün itibarına zarar vermektedir. TÜAD, bu gibi sıkıntıların bütün taraflar açısından kontrol altına alınabilmesi için, 'Medya ve Reklamda Araştırma Kullanımı Kılavuzu' hazırlamıştır. Bu bilgiye TÜAD web sayfası üzerinden kolaylıkla ulaşılmaktadır. TÜAD yönetim kurulu, TÜAD tüzel üyeleri ve TÜAD'ın tüzel üyesi olmayan firmaların kamuoyu ile paylaştıkları seçim tahminlerinin incelemesine dair bir İnceleme Komitesi oluşturmuştur."

Açıklamada, TÜAD'ın seçim zamanı ortaya çıkan ve araştırmaları siyasi propaganda malzemesi yapan kişi ve şirketlerin araştırma sektörüne ve mesleğe verdiği zarardan son derece rahatsızlık duyduğu vurgulandı.

Araştırma sonuçlarının incelenmesi konusunda iş birliğinin, gönüllülük esasına dayalı ve firmanın tercihine bağlı olduğunu belirtilen açıklamada, "İnceleme, seçim tahminlerinin dayandığı araştırmaların finansmanını yapan kuruluş, örneklem planı, araştırma proje ekibi, saha çalışmasının zamanı, saha çalışması uygulama sistemi ve saha çalışması verilerinin kontrolü gibi temel araştırma süreçlerinin ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) profesyonel standartları ve TÜAD'ın Güvenilir Araştırma Belgesi kuralları çerçevesinde değerlendirilmesine dayanacaktır. Bu süreçte araştırma sonucu yayınlayan firmalarla yapacağımız işbirliğinin, araştırma itibarının yükseltilmesine destek vereceğine inanıyoruz. İş birliği yapan firmalar ve denetim sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim araştırmaları Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD)

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