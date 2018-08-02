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RTÜK'ten "gelin-kaynana atışması"na ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Üst Kurul, magazin içerikli bazı programlardaki aile yapısını zedeleyen, topluma olumsuz örnek oluşturan yayınları ele aldı - Bu kapsamda Kanal D'de yayımlanan "Gelinim Mutfakta" adlı programda gelinler ve kaynanalar arasında sürekli karşılıklı suçlamalar ile tartışmalara yer verilmesi nedeniyle kanala idari para cezası verildi - "Magazin D Cumartesi" isimli programda sunucu Murat Başoğlu'nun boşandığı eski eşi Hande Bermek'i öptüğü görüntülerin ekrana getirilmesi de idari para cezasına sebep oldu - "Geleceğin Starı" programındaki skeçte hemşirelik mesleğinin onur ve saygınlığının zedelendiği kanaatine varan Üst Kurul, bu nedenle Star TV'ye müeyyide uyguladı - RTÜK ayrıca "Fatih Portakal ile FOX Ana Haber"de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira içerikli haberlere ilişkin düzeltme ve cevap metninin eksik yayımlanması sebebiyle kanala para cezası verdi

BURCU ÇALIK- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan "Gelinim Mutfakta" adlı programda gelinler ve kaynanalar arasında sürekli karşılıklı suçlamalar ve tartışmalara yer verilmesinin "olumsuz örnek" oluşturması nedeniyle kanala idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında magazin içerikli programlardaki aile yapısını zedeleyen, topluma olumsuz örnek oluşturan yayınlar ele alındı.

Bu kapsamda "Magazin D Cumartesi" isimli programda sunucu Murat Başoğlu'nun boşandığı eski eşi Hande Bermek'i öptüğü görüntülerin ekrana getirilmesinin Türk aile yapısını, toplumsal değerleri zedelediği ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği kanaatine varan Üst Kurul, Kanal D'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kanal D ayrıca "Gelinim Mutfakta" isimli bir başka programındaki gelin-kaynana atışmaları nedeniyle de RTÜK'ten ceza aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Fatih Ürek'in üstlendiği yarışma programında gelinler ve kaynanalar arasında sürekli karşılıklı suçlamalar ve tartışmalara yer verilmesinin "olumsuz örnek" oluşturacağını değerlendiren Üst Kurul, söz konusu program için de kanala idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Programda gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışırken kayınvalideleri de yapılan yemekleri puanlıyor.

- Star TV'ye "skeç" cezası

Star TV'de yayımlanan "Olay Yeri Balçiçek İlter" isimli programda yer verilen cinayet davası da RTÜK'ün gözünden kaçmadı.

Yayında mahkeme kararıyla beraat eden bir kişinin mahkeme kararına ve yeni bir delilin sunulmamasına rağmen suçluymuş gibi gösterilmesi, Star TV'ye idari para cezası verilmesine sebep oldu.

Aynı kanalda yayımlanan "Geleceğin Starı" isimli programdaki bir skeçte ise hemşirelik mesleğinin onur ve saygınlığının zedelendiği belirlendi. Kanal bu nedenle bir idari para cezası daha aldı.

- FOX TV'ye eksik tekzip metni için müeyyide

Öte yandan Üst Kurul toplantısında FOX TV'deki "Fatih Portakal ile FOX Ana Haber" programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız hakaret ve iftira içerikli haberlere ilişkin verilen mahkeme kararına tam uyulmaması da ele alındı.

Yapılan incelemelerde söz konusu haberler sebebiyle mahkemenin düzeltme ve cevap metninin yayınlanmasına karar verdiği fakat yayıncı kuruluşun bu metni bazı ifadelere yer vermeyerek, eksik bir şekilde yayınladığı saptandı.

Kanala bu nedenle idari para cezası verildi.

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