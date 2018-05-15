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RTÜK'ten İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

RTÜK'ün bugünkü toplantısında oy birliğiyle İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırıları kınama kararı alındı - Karardan: "İsrail devletinin tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak, sivil Filistin halkına ramazan ayı öncesinde ve dünyanın gözü önünde orantısız şiddet kullanmak suretiyle 60 Filistinli sivili katletmesine ve binlerce sivilin yaralanmasına neden olan; ayrıca Ortadoğu'da barışı temelinden sarsan bu eylemini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak en güçlü bir şekilde kınıyoruz" - "İşlenen bu insanlık suçuna karşı bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi için gerekli adımların ivedilikle atılmasını ve tüm ulusal ve uluslararası medyanın bu konuda en üst seviyede duyarlı olmasını bekliyoruz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bugün gerçekleştirilen toplantısında İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırıları kınama kararı aldı.

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, 2 bin 770'ün üzerinde Filistinliyi yaralamasına bir tepki de RTÜK'ten geldi.

RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısından İsrail'i kınama kararı çıktı.

Oy birliğiyle alındığı öğrenilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"İsrail devletinin tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak, sivil Filistin halkına ramazan ayı öncesinde ve dünyanın gözü önünde orantısız şiddet kullanmak suretiyle 60 Filistinli sivili katletmesine ve binlerce sivilin yaralanmasına neden olan; ayrıca Ortadoğu'da barışı temelinden sarsan bu eylemini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak en güçlü bir şekilde kınıyoruz.

İşlenen bu insanlık suçuna karşı bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi için gerekli adımların ivedilikle atılmasını ve tüm ulusal ve uluslararası medyanın bu konuda en üst seviyede duyarlı olmasını bekliyoruz."

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İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar kınama kararı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

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