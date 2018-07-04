Ruanda Milli Günü resepsiyonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı Afrika ülkelerinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı kurum ve şahıslara karşı süratle önlem aldığını belirterek, "Ruanda makamlarının da Kigali'deki (başkent) FETÖ iltisaklı okulu kapatma kararı için müteşekkiriz. FETÖ ile mücadele konusunda desteklerinin devamını diliyoruz." dedi.

Ruanda Kurtuluş Günü'nün 24. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ev sahipliğindeki resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Türk hükümeti ve halkı adına Ruanda'nın Milli Günü'nü tebrik etti.

Ruanda'da 1994'te yaşanan büyük trajedinin geride bırakıldığını simgeleyen bu günün Ruanda için öneminin farkında olduklarını ifade eden Bak, "Afrika'nın yükselen aktörlerinden Ruanda'yı Afrika'da büyük aktör olarak görüyoruz." diye konuştu.

Bak, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin liderliğinde, ülkenin sosyal ve ekonomik alanlardaki etkileyici gelişimini takdir ettiklerini belirterek, Kagame'nin bu yıl dönem başkanlığını üstlendiği Afrika Birliğine de olumlu katkıda bulunduğunu dile getirdi.