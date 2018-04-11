"Ruanda Soykırımı" 24. yılında anıldı

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi William Nkurunziza, "Tutsi soykırımı ülkemizi parçaladı ve kalplerimizi birbirinden ayırdı. Ancak aynı zamanda insanlığı da en iyi şekilde ortaya çıkarttı. Birlikte hareket ettiğimiz zaman ortaya çıkan pozitif güç ve beraberliğimiz bizi daha güçlü daha anlayışlı ve daha kıymet bilir yaptı." dedi.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçiliğince, Tutsilere karşı yapılan soykırımın 24. yılını anma töreni nedeniyle Çağdaş Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerçekleştirildi.Törene Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'nun yanı sıra çok sayıda diplomatik temsilci ile Türkiye'de okuyan Ruandalı öğrenciler katıldı.

Soykırımda hayatını kaybedenleri anma amacıyla umut ateşinin yakılmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Nkurunziza, soykırımı hazırlayan tarihsel gerçeklere vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Onlarca yıl kolonilerin olumsuz etkisi, kötü siyaset ve zayıf siyasi liderler, suni etnikler yaratıp nefreti körükleyerek 1954, 1964, 1973'teki küçük çaplı soykırımlara zemin hazırladı. Sonunda Birleşmiş Milletlerin de tanıdığı Tutsilere karşı işlenen soykırım korkunç bir şekilde meydana geldi. "