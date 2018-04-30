"Ruanda Soykırımı"nda hayatını kaybedenler anıldı

Nkurunziza, "Bizler, kendi yurttaşları tarafından yaşamları ellerinden alınan bireylerin hatıralarını onurlandırıyor ve sevgi ile anıyoruz. 1 milyonun üzerindeki hayatını kaybeden her kişinin bir ismi vardı. Her birinin bir hayali vardı. Onların isimleri anılarıyla yaşatılıyor. Ülkemizde daha iyi bir geleceğin yaşanması inancımız, onların hayallerinin meşalesini aydınlatıyor." diye konuştu.

Konu hakkında bilgilendirme yapılan etkinlikte, soykırımı anlatan bir tiyatro gösterisi de sahnelendi.

"Tutsi soykırımı ülkemizi parçaladı ve kalplerimizi birbirinden ayırdı. Ancak insanlığı da en iyi şekilde ortaya çıkarttı. Birlikte hareket ettiğimiz zaman ortaya çıkan pozitif güç ve beraberliğimiz, bizi daha güçlü, daha anlayışlı ve daha kıymet bilir yaptı. Aynı zamanda kötü liderlerin ülkeyi nasıl karanlığa sürüklediğini öğrendik."

Nkurunziza, anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Nkurunziza, öğrencilerle soykırımı konu alan fotoğraf sergisini gezdi.

- BM kaynaklarına göre 800 bin kişi öldü

Ruanda'nın Belçika sömürgesi olduğu dönemde Ruandalıların kimliklerine "Tutsi" ve "Hutu" ibareleri eklenmiş, bağımsızlığın ardından 1963'te yönetime Hutuların geçmesiyle ülkede etnik çatışmalar başladığı için yüz binlerce Tutsi komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştı.

Yıllarca devam eden çatışmalar 6 Nisan 1994'te dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesi sonucu tarihin en büyük soykırımlarından birine dönüşmüş, Hutuların olaydan Tutsileri sorumlu tutmasıyla başlayan ve 100 gün süren katliamda Ruanda hükümetinin verilerine göre 1 milyondan fazla, Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre de 800 bin Tutsi yaşamını yitirmişti.

