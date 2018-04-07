Ruanda soykırımının sorumlularından Manier yakalandı

Ruanda'da 1994 soykırımının aktörlerinden biri olduğu gerekçesiyle 3 yıldır hakkında yakalama kararı bulunan Philippe Manier, Kamerun'da gözaltına alındı.
Yerel basındaki haberlere göre Manier, yolculuk hazırlığındayken başkent Yaounde'de Kamerun güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda soykırımın başlamasından tam 24 yıl sonra yakalandı.
Gözaltına alınan Manier'in, Fransa tarafından bu ülkeye iade edilmesinin isteneceği belirtiliyor.
Fransız mahkemeleri, soykırımdan kurtulanların olayın suçlularının yargılanması başvurularını önceleri kabul etmemiş, soykırımla ilgili ilk duruşmayı ancak 2014'te gerçekleştirmişti.
Manier'in davasına bakan Paris Sulh Hakimliği, zanlıyı "ülkenin güneyindeki Nyanza şehrinin belediye başkanının ve merkez vilayetlerinden Butare'nin vali yardımcısının katli dahil birçok Tutsi'nin ölümünden sorumlu olmaktan" suçlu bulmuş, 2015'te hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı. Bu karar üzerine Manier, Fransa'dan ayrılmıştı.
Soykırım döneminde Nyanza kentinin polis şefi yardımcısı olan Manier, yaklaşık 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımdan hemen sonra Fransa'ya kaçmıştı.
Ülkenin batısındaki Renn şehrine yerleşen Philippe Manier daha sonra Fransız vatandaşlığı alarak "Hategekimana" olan soyadını değiştirmişti.
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