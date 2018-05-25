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'Rudi'nin bulunmasını sağlayana ödül var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:02 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 'Rudi' isimli, 'Rottweiler' cinsi, 5 yaşındaki köpek kulübesinden kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı.

'Rudi'nin bulunmasını sağlayana ödül var

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 'Rudi' isimli, 'Rottweiler' cinsi, 5 yaşındaki köpek kulübesinden kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kubilay- Nevin Gözalan çifti, ailelerinin üyesi olarak niteledikleri köpeklerinin bulunmasını sağlayacak kişiye, 1000 lira ödül vereceklerini söyledi.
Merkezefendi'de oturan, 2 çocuk sahibi Kubilay- Nevin Gözalan çiftinin Gerzele Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde bulunan kulübedeki 'Rottweiler' cinsi köpekleri 'Rudi', dün akşam çalındı. Gözalan çifti, bugün sabah saatlerinde, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerinde, köpeklerinin, kulübenin kapısı kırarak, içeriden alıp, otomobilin arka koltuğuna bindiren 2 kişi tarafından götürüldüğünü gördü. Görüntülerle polise giden Gözalan çifti, şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden yola çıkarak, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
'AİLEMİZİN FERDİNİ, DOSTUMUZU ÇALDILAR'
Nevin Gözalan, çalınan 'Rudi' isimli erkek köpeğin hırçın bir hayvan olmadığını belirterek, "Kulübesinin kilidi kırıldıktan sonra ‘Rudi’, uysal bir hayvan olduğu için hırsızın peşinden gidiyor. ‘Rudi’, bizim ailemizin bir ferdidir. Bizimle birlikte yaşıyordu, çok üzüldük. İnsanların bir canı çalmasını anlamıyorum. Bizim için çok büyük değeri vardı. Duyanlardan ve görenlerden haber vermelerini istiyoruz" dedi.
Kubilay Gözalan ise köpeklerinin bulunmasını sağlayacak kişiye, 1000 lira ödül vereceklerini söyledi. Gözalan, "’Rudi'yi çocuklarımızdan ayrı tutmazdık; çünkü onlarla birlikte büyüdü. Çalınmasına en çok 2 çocuğumuz da üzüldü. Biz ona köpek gözüyle bakmadık, ailemizin bir parçası ve dostumuz olarak gördük hep. O nedenle bizim için çok önemlidir. Çiftleştirilmek için çalındığını düşünüyorum. Görenlerin veya yerini bilenlerin bize ya da polise bildirmesini istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Rudi'nin bulunmasını sağlayana ödül var'Rudi'nin bulunmasını sağlayana ödül var'Rudi'nin bulunmasını sağlayana ödül var'Rudi'nin bulunmasını sağlayana ödül var

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