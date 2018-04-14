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Ruhani: "ABD, desteklediği teröristlerin Doğu Guta’da yenilgiye uğramasından dolayı kızgın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ülkenin yetkilileri, büyükelçileri ve İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşmesi esnasında yaptığı açıklamada, "ABD, desteklediği teröristlerin Doğu Guta’da yenilgiye uğramasından dolayı kızgın" dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada "Günümüzün dünyası ve bölgesi ahlakın olmamasından ötürü acı çekiyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ülkenin yetkilileri, büyükelçileri ve İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşmesi esnasında yaptığı açıklamada, "ABD, desteklediği teröristlerin Doğu Guta’da yenilgiye uğramasından dolayı kızgın" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada "Günümüzün dünyası ve bölgesi ahlakın olmamasından ötürü acı çekiyor. ABD’nin müdahaleleri bölgede zarar ve hasar dışında hiçbir sonuç doğurmayacak. ABD bu tür müdahaleler ve saldırılar ile bölgedeki varlıklarını bir şekilde açıklamaya çalışıyor. ABD, İngiltere ile Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri bölgede geçtiğimiz 17 yıl boyunca yaşanan olaylardan ders almamış" dedi.
Ayrıca Ruhani Suriye halkının yıllardır yabancıların saldırıları karşısında direniş gösterdiğini belirterek "Suriye milleti bundan sonra da yine direniş gösterecektir" şeklinde konuştu.
Ruhani, "İran bölge ve dünyanın mazlum milletlerinin yanında bulunan ve bölge ülkelerinin isteği üzerine terörizme karşı mücadele etmek için farklı milletlere destek veren bir ülke olarak, desteklerini sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

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