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Ruhani'den ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlem çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:08 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İstanbul'daki İİT zirvesinde, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını önerdi.

Ruhani'den ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlem çağrısı

İsrail'in Filis'in ve Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaptığı sivil katliam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplandı.

Toplantı sonrasında bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
ruhani istanbul İİT zirvesi ABD israil

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Rte bey esip gürlüyordun hadi bakalım İrana ver destegi yap bakalım icratını bizde inanalım
Rte yapabilirmi sayın Ruhani bizimkiler hikayeden eyyyy diye bi rüzgar yapıp arkadan yalakalık yapar rte hep rüzgar hep rüzgar hadi bakalım rte icraatı görelim
mesela...
ıstanbul’da zırve falan yapılmasın saatlerce yolda kaldık ıst zırveyı kaldırmıyor cuma gunu trafıgın en yogun oldugu gunde zırvemı yapılır dusuncesız ınsanlara yazık mılletı dusunen kımse yok nede olsa
bu kafayla gidersek sonumuzu ülke ve millet olarak hiç iyi görmüyorum hadi hayırlısı artık nediyim
İran'ın yanında olma zamanı. Şimdi gerçek niyetler ortaya çıkacak. Yiğit görünümlü korkaklar ve gerçek yiğitler kimler hep birlikte göreceğiz.
Bizim israile ihtiyacımız ve yüzlerce anlaşmamız var, bizden umudu kesin... Gerektiğinde İsraile eyyy çekerek seçim kazanıyoruz yaptırım uygulayamayız, ABD.ye ise tank gemi uçak teknoloji bilim satıyor, kredi verip para kazanıyoruz, onlara da yaptırım uygulamayız.. Çok istiyorsanız dünya lideri kulaklarını çeksin, kendisinden çok tırsarlar, mesela yani :)))
Bugun reisimiz oyle bir eyyy dediki netanyahunun dizleri titremis tansiyonu düşmüş ve hastaneye kaldırılmış .. secime kadar reisler reisi hakanlar hakani padisahlar padisahi bir kac kere daha eyy derse , 82-tel aviv 83-haifa insallah
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