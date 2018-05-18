Ruhani'den ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlem çağrısı

İsrail'in Filis'in ve Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaptığı sivil katliam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplandı.

Toplantı sonrasında bir konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını önerdi.

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