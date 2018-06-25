Ruhani'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

