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Ruhani'den İsrail ve ABD'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 12:53 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, BM kararlarına aykırı olduğunu belirterek bölgenin barış ve istikrarına zarar vereceğini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu belirterek bölgenin barış ve istikrarına zarar vereceğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ABD ve İsrail'in "siyasi oyunlarla" dünya Müslümanlarını Kudüs'ten ayırma çabası içinde olduğunu belirtti.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, BM kararlarına aykırı olduğunu belirten Ruhani, bu girişimin bölgenin barış ve istikrarına zarar vereceğini ifade etti.

Ruhani, "Siyonist rejim ve ABD, Filistin halkına daha fazla baskı uygulayarak, meşru haklarından mahrum edebileceklerini ya da dünya Müslümanlarını kendi topraklarından yani Kudüs'ten ayıracaklarını sanıyorlar. Bu yaptıkları büyük bir hatadır. Kudüs, siyasi oyunlarla bir buçuk milyarlık nüfusa sahip dünya Müslümanlarından ayrılamaz." dedi.

- "Filistin'in mazlum halkını kana buladılar"

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Ruhani, "Nekbe gününde Müslüman Filistin halkı elleri boş bir şekilde meydanlara çıktılar. Herkes siyonistlerin silahsız sivillere gerçek mermilerle ateş açtığını gördü. Filistin'in mazlum ve özgür halkını kana buladılar ve onlarca kişiyi katlederek binlerce kişiyi yaraladılar." diye konuştu.

- ABD'nin yaptırımlarına tepki

Konuşmasında ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarına da değinen İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin yaptırım ve savaş tehditlerine teslim olmayacağını söyledi.

Ruhani, "İran halkını baskı, ambargo ve savaş tehditleriyle teslim alacaklarını düşünüyorlar ancak İran halkının direnişi ve kararlı duruşu bu düşüncenin yanlış olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ruhani

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