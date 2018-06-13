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Ruhani'den pahalılıkla mücadele talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:29 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki hayat pahalılığıyla "ciddiyetle" mücadele edilmesi talimatı verdi

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, ülkede son günlerde baş gösteren hayat pahalılığıyla "ciddiyetle" mücadele edilmesi talimatı verdiği açıklandı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen bakanlar kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına konuşan İran Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bakanlara pahalılıkla "ciddiyetle" mücadele edilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Toplantıda depolardaki malların ivedilikle halka arz edilme kararının alındığını açıklayan Vaizi, İran'da doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesine rağmen ürünlere zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

- Geçim sıkıntısı artıyor

Öte yandan, İran meclisinde milletvekillerine hitap eden reformistlere yakınlığıyla bilinen Tahran Milletvekili Mustafa Kevakibiyan, ülkedeki pahalılıktan şikayet etti.

Dolar kurunun ülkede sabitlenmesine rağmen otomobil fiyatlarının son bir ayda 20 milyon tümen arttığına değinen Kevakibiyan, "Halkın geçim şartları iyi değil. Her gün fiyatların arttığını görüyorlar. Bize, 'Mecliste ne yapıyorsunuz?' diye soruyorlar." şeklinde konuştu.

İran'da dolar 4 bin tümenden kısa bir sürede 7 bin 500 seviyelerine yükselmiş, nisan ayında Ruhani hükümeti doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekilmesini ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Ruhani İRAN Mustafa Kevakibiyan

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