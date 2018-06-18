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Ruhani'den "Yemen krizi siyasi yollarla çözülmeli" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

Ruhani'den "Yemen krizi siyasi yollarla çözülmeli" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yemen krizinin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini" belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesine göre Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Bölgesel konuların konuşulduğu görüşmede Yemen'in Kızıl Deniz sahilinde bulunan liman kenti Hudeyde'deki çatışmalara değinen Ruhani, Yemen krizinin savaşla değil siyasi yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Katar Emiri Al Sani de bölge sorunlarının diyalogla çözülmesi gerektiğini belirterek, hiçbir ülkenin bir başka ülkeye kendi görüşlerini dayatmaması gerektiğini vurguladı.

Yemen güçleri, çarşamba günü koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran İran'ın destek verdiği Husilerden almak için askeri operasyon başlatmıştı. Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kullandığını ifade ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani

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