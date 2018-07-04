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"Ruhani'nin petrol tehdidi ABD'den çok bölge ülkelerine yönelik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

İran Azad Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehdi Mutahharniya: "(Ruhani'nin yaptığı) Açıklama, İran'ın bölge ülkeleri petrollerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini engelleyeceğine dair bir tehdit" - İranlı Siyaset Uzmanı Hüseyin Dehbaşi: "Ruhani, uluslararası taşımacılık yapan ticari gemileri ve su yollarını tehdit edecek her türlü girişimin, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi 7'nci maddesine aykırı olduğunu ve uluslararası yaptırımı olacağını bilmiyor mu?"

İSTANBUL (AA) - İran Azad Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehdi Mutahharniya, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "ABD'nin ülkesinin petrol ihracatını engellemesi halinde bölge ülkelerinin de petrol ihraç etmesinin mümkün olmayacağı" yönündeki açıklamalarının bölgede petrol ihraç eden ülkelere "İran'ın Hürmüz Boğazı'ından petrol geçişlerini engelleyeceği tehdidi" olduğunu söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya konuşan İranlı siyaset bilimci Mutahharniya, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin İsviçre ziyareti ve bu ülkede yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mutahharniya, Ruhani'nin İsviçre ziyareti sırasında yaptığı ve "petrol tehdidi" şeklinde yorumlanan açıklamasının ABD'den çok bölge ülkelerine yönelik olduğunu belirtti.

- Ruhani'nin İsviçre temasları "ABD'yle vekalet müzakeresi"

İsviçre'nin Avrupa ülkeleri arasında önemli bir yeri bulunduğuna ve ABD'nin İran'daki çıkarlarını savunmasıyla ön plana çıkan bir devlet olduğuna işaret eden Mutahharniya, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran'ı ekonomik yönden boyun eğdireceği ile ilgili açıklamalar yapıldığı süreçte Ruhani'nin Avrupa'nın önemli ve ABD'nin İran'daki çıkarlarını savunmayla ön plana çıkan İsviçre'de resmi temaslarda bulunması ABD'yle vekalet müzakeresi olarak değerlendirilebilir." dedi.

- Ruhani'nin açıklaması bölge ülkelerine "Hürmüz Boğazı tehdidi"

"İran petrolü ihraç edilemezken, bölge petrolünün ihraç edilmesinin mümkün olmayacağı"yla ilgili Mutahharniya, "Büyük bir ihtimalle (Ruhani'nin yaptığı) açıklama, İran'ın bölge ülkeleri petrollerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesini engelleyeceğine dair bir tehdit." ifadelerini kullandı.

ABD'nin geçmişe göre bölgenin petrolüne ihtiyacı olmadığına işaret eden İranlı siyaset bilimci Mutahharniya, "Ruhani'nin petrol tehdidi ABD'den çok bölge ülkelerine yönelik." diye konuştu.

- Ruhani'nin açıklamaları uluslararası hukuka aykırı

Öte yandan İranlı Siyaset Uzmanı Hüseyin Dehbaşi ise Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Dehbaşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hukuk insanı olan Cumhurbaşkanı Ruhani, uluslararası taşımacılık yapan ticari gemileri ve su yollarını tehdit edecek her türlü girişimin, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi 7'nci maddesine aykırı olduğunu ve uluslararası yaptırımı olacağını bilmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

İsviçre'deki temasları sırasında burada yaşayan İranlılarla bir araya gelen Ruhani, yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrol ihracatını tamamen durdurmak istediğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Bu ifadenin manasını kavrayamıyorlar, çünkü ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi? Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız."

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