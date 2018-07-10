HABER

Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havalimanında sürpriz telefonla öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 00:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Kabinedeki iki kadın bakandan birisi olan Ruhsar Pekcan, bakan olduğu haberini havalimanında öğrendi. Havalimanında art arda telefonlar alan Pekcan, "Sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum." dediği öğrenildi.

Ruhsar Pekcan bakan olduğunu havalimanında sürpriz telefonla öğrendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin edip Cumhurbaşkanlığı mazbatasını almasıyla birlikte Türkiye ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçti. Erdoğan akşam da kabinesini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bakan olduğu haberini havalimanında aldığı öğrenildi.

"SANIRIM BAKAN OLDUM, HERKES ÖYLE DİYOR"

Konuyla ilgili bir tweet atan gazeteci Kemal Öztürk o anları şöyle duyurdu:

"Havalanında yanımda bir hanımefendi oturuyordu. Bir telefon geldi Cımhurbaşkanlığından çağrılıyorsunuz dendi. Sonra telefon yağdı. Ne oldu dedim, sanırım bakan oldum, herkes öyle diyor ben bilemiyorum. Öğrenmeye gidiyorum dedi. Yeni Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’dı kendisi"

PARTNERSarmaş dolaşSarmaş dolaş
İşte yeni kabinede ekonominin kurmayları ve şifreleriİşte yeni kabinede ekonominin kurmayları ve şifreleri
Ruhsar Pekcan kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Ruhsar Pekcan nereli? Ruhsar Pekcan kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Ruhsar Pekcan nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yeni kabine 2018 Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi FETÖ'den tutuklu

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Bakanlar Kurulu 2018: İşte yeni kabine listesi!

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Ziya Selçuk nereli?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Mustafa Destici bir araya geldi

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Kasapoğlu kimdir? Yeni kabinenin Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu nereli?

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

Mehmet Cahit Turhan kimdir? Yeni kabinenin Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan nereli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.