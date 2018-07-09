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Ruhsar Pekcan kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Ruhsar Pekcan nereli?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:42 | Son Güncelleme

Yeni sistemin ilk kabinesinin Tarım ve Orman Bakanı bakanı oldu! Peki Ruhsar Pekcan kimdir? İşte yeni kabinenin yeni bakanı Bekir Pakdemirli'nin kariyeri ile ilgili detaylar...

Ruhsar Pekcan kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Ruhsar Pekcan nereli?

Merakla beklenen yeni kabinin bakanları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesinde Ruhsar Pekcan ismini Tarım ve Orman Bakanı bakanı olarak açıkladı. Peki Ruhsar Pekcan kimdir ve nerelidir? İşte yeni sistemin ilk kabinesinin bakanlarından Bekir Pakdemirli'nin hayatından ve kariyerinden detaylar...

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

Pekcan, 1958'de Manisa'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Pekcan, 1981'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etti.

Altyapı sektöründe faaliyet gösteren firmada Genel Koordinator; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Pekcan, halen Karon Mühendislik şirketinde CEO olarak görev yapıyor.

Üç dönem DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, ayrıca Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı yaptı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Pekcan, evli ve iki çocuk annesi, İngilizce biliyor.


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Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli? Bekir Pakdemirli kimdir? Yeni kabinenin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli nereli?
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