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Rum Bakan: Kıbrıslı Türkler karar vermeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

KIBRIS Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerin önünde bir ikilem olduğunu belirterek, "Yeniden birleşmiş bir vatanda Kıbrıslı Rumlar ile birlikte Avrupa üyesi bir devlette bir gelecek mi, yoksa Türkiye ile birlikte 'bilinmez' bir gelecek mi istiyorlar?" dedi.

Rum Bakan: Kıbrıslı Türkler karar vermeli

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerin önünde bir ikilem olduğunu belirterek, "Yeniden birleşmiş bir vatanda Kıbrıslı Rumlar ile birlikte Avrupa üyesi bir devlette bir gelecek mi, yoksa Türkiye ile birlikte 'bilinmez' bir gelecek mi istiyorlar?" dedi.
Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Alithia gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıslı Türklerin kendileriyle mi yoksa Türkiye ile mi bir gelecek istediklerine karar vermeleri gerektiğini söyledi. Alithia’nın, 'Ya Bizimle Avrupa’da veya Türkiye ile bilinmezde' manşetiyle verdiği haberde Hristodulidis, "Kıbrıs sorununda gelişmelerin Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından olacağı görüşünü belirtti.
Kıbrıslı Türklerin ne istediğine karışmak istemediğini savunan Hristodulidis, "Ancak önlerinde, daha önce hiç olmadığı kadar net bir ikilem var. Yeniden birleşmiş bir vatanda Kıbrıslı Rumlar ile birlikte Avrupa üyesi bir devlette bir gelecek mi, yoksa Türkiye ile birlikte 'bilinmez' bir gelecek mi istiyorlar? Kıbrıslı Türk vatandaşların çoğunluğunun birincisini tercih ettiğine güçlü inancım var. Benzer bir ikilem, Kıbrıslı Rumlar için de mevcut ve tercihimizin net olduğuna inanıyorum. Ülke perspektiflerinin tamamını değerlendirmemize olanak tanımayan bugünkü gibi tehlikeli bir durumun devam etmesini mi, yoksa tamamı ile AB ilke ve değerleri temelinde işleyecek ve bu şekilde gerek bölgedeki rolü, gerek geleceğiyle ilgili bütün perspektif ve dinamiklerini değerlendirecek yeniden birleşmiş bir vatan mı?" dedi.
Görüşmelerde garantiler ve güvenliğin ilk kez görüşülmesinin önemli olduğuna da dikkat çeken Hristodulidis, garantilerin modasının geçtiğini söyledi.

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