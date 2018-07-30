Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis: Kıbrıs'ta en kritik dönemden geçiyoruz

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda en kritik dönemden geçtiklerini söyledi. Rum lider Nikos Anastasiadis de siyasi parti başkanlarını süreç ile ilgili acil topladı.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili, "Hiç abartısız, muhtemelen Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere tarihindeki en kritik dönemden geçmekteyiz" diye konuştu. Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'ye Türk tarafı ile diyaloga başlamaya hazır olduklarını söylediklerini kaydetti.
Siyasi partilere de mesaj gönderen Nikos Hristodulidis, "İşbirliği, birlik, bütünlük ve itidale, başka bir zamandan çok daha fazla ihtiyaç var" dedi.
Öte yandan, Rum lider Nikos Anastasiadis de, siyasi parti başkanlarını süreç ile ilgili acil topladı. Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Klelia Vasiliyu ise amaçlarının Türk askerinin ve garantilerin olmadığı bir Kıbrıs olduğunu söyledi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama
AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak
Muharrem İnce'den kurultay imzaları sorusuna dikkat çeken yanıt
Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!
Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum