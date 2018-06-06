HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rum Dışişleri Bakanı: Seçimden sonra müzakerelerin başlayacağını umuyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:25 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Kıbrıs'ta müzakerelerin Türkiye'deki seçimlerden sonra başlayacağını umduğunu söyledi.

Rum Dışişleri Bakanı: Seçimden sonra müzakerelerin başlayacağını umuyorum

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Kıbrıs'ta müzakerelerin Türkiye'deki seçimlerden sonra başlayacağını umduğunu söyledi.
Rum medyasına açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, "Çözüm şekliyle ilgili hedefimiz ortadadır ve bu ilgili BM kararları, AB değer ve ilkeleri esasında bir çözümdür. Bu çabalarımızın yoğunlaştığı yerdir ve biz bunun üzerinde çalışacağız" dedi. Türkiye'deki seçimler nedeniyle BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a temsilci göndermediğini söyleyen Rum Bakan, Ankara'nın, seçimlerden sonra Kıbrıs konusu ile ilgili görüşünü ana hatlarıyla belirleyeceğini ifade etti. Christodoulides, "Biz daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Seçimlerden sonra bazı ilerlemeler olacağını umuyoruz" diye konuştu.
Nikos Christodoulides, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Mısır ve İsrail ile işbirliği konularında da açıklamalar yaptı. Christodoulides, Lübnan ve Körfez ülkeleri gibi bölgedeki veya Avrupa'daki diğer ülkeleri de bu işbirliğine davet etme planları olduğunu belirtti.
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'yi, kişisel verilerle ilgili bilgi alışverişi konusunda Europol'la görüşmelerin başlayacağı sekiz ülkeden oluşan bir gruba dâhil etmesiyle ilgili soruya ise Christodoulides şu yanıtı verdi:
"Konu AB adalet bakanlarınca görüşülmüştür. Lefkoşa'nın itirazı; Türkiye'nin AB üyesi tüm ülkelerle her muhtemel anlaşmayı uygulaması gerektiği yönündedir. Komisyonla ele aldığımız konular bunlardır, bunları üye ülkelerle de görüşmeyi umuyoruz."

FOTOĞRAFLI

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değilSüleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil
Balayı için gittiği KKTC’de 25 gün hapis yatacakBalayı için gittiği KKTC’de 25 gün hapis yatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.