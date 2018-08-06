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Rum gazetesi: 1964'te bir gecede 10 Kıbrıslı Türk öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:49 | Son Güncelleme

RUM Politis gazetesi, 'Kıbrıs: Cezalandırılmamış Suçlar Dosyası' haberinde, 11 Mayıs 1964'te 10 Kıbrıslı Türk'ün, Rum polisleri tarafından öldürüldüğünü yazdı.

Rum gazetesi: 1964'te bir gecede 10 Kıbrıslı Türk öldürüldü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- RUM Politis gazetesi, 'Kıbrıs: Cezalandırılmamış Suçlar Dosyası' haberinde, 11 Mayıs 1964'te 10 Kıbrıslı Türk'ün, Rum polisleri tarafından öldürüldüğünü yazdı.
Politis gazetesi, Kıbrıslı Türklere uygulanan katliamı, 'Bir gecede 10 Kıbrıslı Türk'ü öldürdürler. Mağusa'da 11 Mayıs 1964'teki soykırımı polisler yaptı' başlığıyla verdi. Belirtilen tarihte 10 Kıbrıslı Türk'ün Rum polisleri tarafından kaçırıldığını yazan gazete, "Bir grup Rum polisi, Türkleri bir tarlanın yanında buluna göle götürdü. Burada soğukkanlı bir şekilde Türkleri vurdular" ifadelerini kullandı.
RUM BAŞSAVCI BİLGİ VERMEDİ
Öldürülen Türklerin polisler tarafından taşınarak bir kuyuya gömüldüğünü belirten gazete, katliamla ilgili araştırma yapıldığını, ancak sonuç alınamadığın belirtti.
Gazete, Rum Başsavcı Kostas Kliridis'e, 1963-64 döneminde Kıbrıslı Türklerin öldürülmesiyle ilgili, son aşamasında bulunan araştırmaların akıbetini yönelik sorularına bir yanıt alamadıklarına da haberde yer verdi.

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