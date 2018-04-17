Rum Lider Anastasiadis: BM yeni bir süreç için devreye girebilir

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinden sonra açıklama yapan Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler'in yeni bir süreç için devreye girebileceğini söyledi. Anastasiadis, Her iki tarafın tezlerini de koruduğunu belirtti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yemekli toplantıda bir araya gelen Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, kısa bir açıklama yaptı. Ada'da 10 ay sonra iki liderin buluşması ile ilgili ilk ayrıntılar Rum kesiminden geldi. Rum Lider Anastasiadis, Crans Montana'da yapılan görüşmenin kaldığı yerden süreci başlatmaya hazır olduklarını belirterek, bu olasılığın göz ardı edilmediğini ifade etti.
'DOĞALGAZI TARTIŞMAYIZ'
Rum yönetimi lideri Anastasiadis, Akdeniz'deki doğalgaz aramalarıyla ilgili de, Rum tarafının doğalgaz meselesini tartışmadığını belirtti.
Rum lider Anastasiadis, Ada'da tartışmalara neden olan Derinya kapısının da 1 Temmuz'da açılabileceğini söyledi.
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