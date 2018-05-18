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Rum liderden AB'ye: 'Türkiye'nin garantörlüğü sona erdirilsin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:23 | Son Güncelleme

KIBRIS Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuştu.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuştu. AB yetkililerine Türkiye'yi şikayet eden Anastasiadis, Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğünün sona erdirilmesini istedi.
Sofya'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde konuşan Rum lider Nikos Anastasiadis, "Türkiye gibi ülkeler azınlıkların korunması bahanesiyle aslında bölgenin istikrarını tehdit ediyor" iddiasında bulundu. Anastasiadis, "Durumu endişeyle takip ediyoruz ve özellikle Türkiye gibi bazı devletlerin oynamaya çalıştıkları rolü ve bu rolün Batı Balkanlar ile geniş bölge için ne derece istikrarsızlaştırıcı olarak faaliyet gösterebileceğini ele almakla yükümlüyüz" dedi.
TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ
AB yetkililerine Türkiye'yi şikayet eden Anastasiadis, Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlüğünün sona erdirilmesini istedi. "Halklarımızın barış, istikrar ve refahını garanti edebilecek tek güvenilir ortak Avrupa Birliği'dir" ifadelerini kullanan Anastasiadis, "Hiçbir üçüncü güç, geniş bölge için umut verici bir yarın sağlayamaz ve hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Avrupa Birliği'nin faaliyetleri sayesinde üçüncü tarafların müdahale olasılığını nasıl önlediğini görmesi gerekir" diye konuştu. Rum medyası da 'Türkiye'nin (Batı Balkanlar'a) sızması önlensin' manşetleriyle haberi duyurdu.

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