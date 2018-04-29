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Rum medyası: Kıbrıs'ta kadife ayrılık olabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 13:59 | Son Güncelleme

KIBRIS'ta son günlerde yeniden tartışma konusu olan iki devlete dayalı çözüme ilişkin son senaryolar, Rum medyasında geniş yer almaya başladı.

Rum medyası: Kıbrıs'ta kadife ayrılık olabilir

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS'ta son günlerde yeniden tartışma konusu olan iki devlete dayalı çözüme ilişkin son senaryolar, Rum medyasında geniş yer almaya başladı.
Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, Kıbrıs'ta kadife ayrılığın olabileceğini manşetine taşıdı. Gazete, 'Türk tarafının kadife ayrılık için anlaşma ve toprak iadesine hazır olduğunu' yazdı. Haberde, Türk tarafının Kuzey'de tam egemenlik, deniz ve havada ise ortak idare istediği ileri sürüldü. Gazete, Kıbrıslı Türklerin iki devlet istemesi durumunda Avrupa Birliği vatandaşlıklarını kaybedeceklerini öne sürdü. Kıbrıslı Türklerin yalnızca yeni devletin vatandaşı olacaklarını yazan gazete; Türklerin kimlik ve pasaportlarının geçerli olmayacağının kesin olarak addedildiğini ileri sürdü.
AB'DE OK YAYDAN ÇIKAR ENDİŞESİ
Fileleftheros, AB'ye üye devletlerinin çoğunluğunun, kendi sebepleri ve çıkarları yüzünden iki devlet senaryosunu uygun görmediklerini öne sürdü. Gazete, Kıbrıs'taki ayrı devletin diğer ülkeleri de etkileyeceğini, bu neden AB'nin 'ok yaydan çıkar' endişesinde olduğunu yazdı.
FOTOĞRAF VERMEDİLER
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 16 Nisan'da bir araya gelen Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis birlikt fotoğraf vermekten kaçınmışlardı. Bu, liderler 'federal çözümde anlaşamıyor' yorumlarına neden olmuştu.

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