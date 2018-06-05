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Rum sanatçının tek hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini tutmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:39 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Balıklı Rum Vakfı ve Gediatri Bölümü'nde ziyaret ettiği Rum sanatçı Yorgo Vaporidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı söyledi - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın sanata, sanatçılara ne kadar değer verdiğini biliyorsunuz. Biz çok çalışıyoruz bakın, 15 yıldır Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmetler ortada... Sizin, Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğinizi söylediler, selamınızı kendilerine ileteceğim" - Rum sanatçı Yorgo Vaporidis: - "Beni çok mutlu ettiniz. En büyük hayalim, Cumhurbaşkanımızın elini tutmaktır. Rica ediyorum bunu iletin ona. Ben 20 tane sazımla vatanımı temsil ettim, en merhametli millet, Türkiye Cumhuriyeti yani vatanımın milletidir. Anlıyor musunuz? Bunu bilin, bağırarak söylüyorum"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Balıklı Rum Vakfı ve Gediatri Bölümü'nde ziyaret ettiği Rum sanatçı Yorgo Vaporidis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı söyledi.

Kaya, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başhekimi Uz.Dr. Stati Leana ile sohbet ederek, 24 Haziran seçimlerinde partisine ve kendisine destek istedi.

Başhekim Leana'nın, Rum sanatçı Yorgo Vaporidis'in de hastanede olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini aktarması üzerine Bakan Kaya, Vaporidis'i odasında ziyaret etti.

Bakan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini tutmaktan mutlu olacağını belirten Vaporidis'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sanata, sanatçılara ne kadar değer verdiğini biliyorsunuz. Biz çok çalışıyoruz bakın, 15 yıldır Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmetler ortada... Sizin, Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğinizi söylediler, selamınızı kendilerine ileteceğim. Allah size hayırlı sağlıklı ömürler versin. Cumhurbaşkanımız, 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' isimli şarkıyı çok seviyor, bu şarkıyı sizden dinlemek istiyoruz."

Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Zeki Müren ile aynı sahneyi paylaşan Vaporidis de Bakan Kaya'ya, hayatının sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz, kim karnımızı doyurursa, onun tarafını tutarız. 50 senelik bir sanatçıyım, bu bayrağın çocuğuyum, Türk Sanat Müziği'ne 50 senedir gönül verdim ve bu şerefle mezara gideceğim. Çünkü hayatım boyunca ilk defa böyle bir ziyaret yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız, sanata ve sanatçılara çok değer veriyor, biz ölene kadar onun yanındayız. Sağ olun, var olun. Sizlere Allah sıhhat, ömür versin, daima yanımızda olasınız. Destek ne demek, kalbimizle her şeyimizle sizlere destek vereceğiz."

"Manolya" isimli Türk Sanat Müziği eserini söyleyen Vaporidis, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Beni çok mutlu ettiniz. En büyük hayalim, Cumhurbaşkanımızın elini tutmaktır. Rica ediyorum bunu iletin ona. Ben 20 tane sazımla vatanımı temsil ettim, en merhametli millet, Türkiye Cumhuriyeti yani vatanımın milletidir. Anlıyor musunuz? Bunu bilin, bağırarak söylüyorum." dedi.

Görüşmenin ardından, Balıklı Rum Vakfı ve Gediatri Bölümü'nde kalan diğer misafirleri de ziyaret eden Bakan Kaya'ya, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın eşlik etti.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başhekimi Uz.Dr. Stati Leana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rum sanatçı Yorgo Vaporidis ZEKİ MÜREN

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