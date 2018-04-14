HABER

Rum Sözcü: Suriye operasyonu Kıbrıs’ın güvenliğini etkilemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

RUM Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs’taki İngiliz üssündün Suriye’ye gerçekleşen hava harekatında, uçuş güvenliğini tehlikeye atacak bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- RUM Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs’taki İngiliz üssündün Suriye’ye gerçekleşen hava harekatında, uçuş güvenliğini tehlikeye atacak bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Prodromu, “Tam güvenlik koşulları ülkemizde var” dedi.
Kıbrıs Ağrotur üssünden kalkan Tornado jetlerinin Suriye’ye yönelik harekatını değerlendiren Rum Sözcü Prodromu, saldırı öncesi bilgilendirilmediklerini belirterek, uçuş gücenliğini tehlikeye atacak bir durum ile karşılaşılmadığını, hava koridorlarının operasyondan etkilenmediğini söyledi. Rum Sözcü Prodromu, sorunların askeri değil barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini de belirtti.

Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevapFatih Portakal'dan İsmail Kahraman'a Atatürk'lü cevap
Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!
İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

2 kız kardeş kadın doktoru dövdü

2 kız kardeş kadın doktoru dövdü

Bursa'da hastane yangını!

Bursa'da hastane yangını!

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.