"Rum tarafı tüketicileri tehdit ediyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC'den akaryakıt alımına yasak koymasına ilişkin, "Rum tarafı, bu yeni polisiye tedbirlerle tüketicileri Kuzey’den alışveriş yapmamaları yönünde resmen tehdit etmektedir. Bu, kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güven ortamının sağlanmasının her iki tarafın da sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Burcu, Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini, maalesef aynı olumlu karşılığı göremediklerini kaydetti.

Kıbrıs müzakerelerindeki güven arttırıcı önlemler kapsamındaki pek çok konunun uygulanmasını engelleyenin her zaman Rum tarafı olduğunun altını çizen Burcu, mobil telefonların her iki bölgede engelsiz kullanımı ve elektrik şebekelerinin kalıcı bağlantısının Rum tarafının bu olumsuz tutumu nedeniyle hala uygulamaya konulamadığını hatırlattı.