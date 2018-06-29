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"Rum tarafı tüketicileri tehdit ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:22 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu: - "(Güney Kıbrıs'ın KKTC'den akaryakıt alımına yasak koyması) Rum tarafı, bu yeni polisiye tedbirlerle tüketicileri Kuzey’den (KKTC) alışveriş yapmamaları yönünde resmen tehdit etmektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC'den akaryakıt alımına yasak koymasına ilişkin, "Rum tarafı, bu yeni polisiye tedbirlerle tüketicileri Kuzey’den alışveriş yapmamaları yönünde resmen tehdit etmektedir. Bu, kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, iki toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güven ortamının sağlanmasının her iki tarafın da sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Burcu, Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini, maalesef aynı olumlu karşılığı göremediklerini kaydetti.

Kıbrıs müzakerelerindeki güven arttırıcı önlemler kapsamındaki pek çok konunun uygulanmasını engelleyenin her zaman Rum tarafı olduğunun altını çizen Burcu, mobil telefonların her iki bölgede engelsiz kullanımı ve elektrik şebekelerinin kalıcı bağlantısının Rum tarafının bu olumsuz tutumu nedeniyle hala uygulamaya konulamadığını hatırlattı.

- "Güney'e geçen Kıbrıslı Türkler saldırıya uğruyor"

Burcu, Güney’e geçen Kıbrıslı Türklerin zaman zaman saldırıya uğradıklarını, bu gibi üzücü olayların engellenmesi, faillerinin yakalanması ve mağduriyetlerin giderilmesi yönünde Rum tarafını uyardıklarını ifade etti.

Rum tarafının iş birliği ve güven ortamının geliştirilmesine bugüne kadar duyarlı yaklaşmadığını vurgulayan Burcu, şunları kaydetti:

”Bu yetmezmiş gibi şimdi de Rum Yönetimi’nin polisiye tedbirlerle Kuzey’den akaryakıt alacak olanları cezalandıracağı kamuoyuna yansımıştır. Rum tarafı, bu yeni polisiye tedbirlerle tüketicileri Kuzey’den alışveriş yapmamaları yönünde resmen tehdit etmektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur."

Burcu, KKTC'deki akaryakıt fiyatlarının zaman zaman Güney’e göre daha ucuz veya daha pahalı olabileceğine işaret ederek, "Güney’deki akaryakıt fiyatları bize göre daha ucuz olduğu zamanlarda Kıbrıs Türk tarafı olarak biz hiçbir zaman Rum tarafının yaptığı gibi polisiye tedbirlerle tüketicilerimizi tehdit altına almadık. Tercihlerinde özgür bıraktık." ifadelerini kullandı.

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güney kıbrıs rum kesimi KKTC KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu

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