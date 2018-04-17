HABER

"Rum tarafında bir değişiklik yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 01:08 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis, BM Barış Gücü Misyon Şefi Spear’ın ara bölgedeki resmi konutundaki yemekte bir araya geldi - Akıncı: - "Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nda tarihi bir fırsat kaçırılmıştır. Gelinen aşamada hiçbir şey artık eskisi gibi olamayacak" - "Budan sonraki süreç ancak ucu açık olmayan paket çerçevesinde stratejik bir yaklaşımla ele alınabilir. Bu olabilir mi? Bunları önümüzdeki süreç gösterecektir. Rum tarafının tavrında herhangi bir değişiklik görebilmiş değiliz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Rum tarafının tavrında herhangi bir değişiklik görebilmiş değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spear’ın ara bölgedeki resmi konutunda düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi üyesi bir grup ise ellerinde "Kıbrıs'ta çözüme evet" pankartları taşıyarak liderlere destek verdi.

Akıncı, yaklaşık üç buçuk saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Crans Montana kasabasında geçen temmuz ayında başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Konferansı'nın ardından Rum lider Anastasiadis ile ilk kez bir araya geldiğini belirterek, görüşmede, Rum liderlerle durum tespiti yapma fırsatı bulduklarını ifade etti.

- "Kıbrıs Konferansı'nda tarihi bir fırsat kaçırıldı"

"Crans Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nda tarihi bir fırsat kaçırılmıştır." diyen Akıncı, gelinen aşamada hiçbir şeyin artık eskisi gibi olamayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde artık ucu acık bir sürecin olamayacağına işaret ederek, "Budan sonraki süreç ancak ucu açık olmayan paket çerçevesinde stratejik bir yaklaşımla ele alınabilir. Bu olabilir mi? Bunları önümüzdeki süreç gösterecektir. Rum tarafının tavrında herhangi bir değişiklik görebilmiş değiliz." dedi.

Rum liderle yaptığı görüşmede yeni bir durumun ortaya çıkmadığına belirten Akıncı, Rum Yönetimi'nin Kıbrıs konferansında hangi noktada ise o noktada durmaya devam ettiğine dikkati çekti.

- Akdeniz'deki doğal kaynakları

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafına Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin uyarılarını yaptıklarını vurgulayarak, doğalgaz konusunun her iki tarafı da ilgilendirdiğini her iki tarafın da ortak zenginliği olduğunu söyledi.

Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamında açılması planlanan "Aplıç ve Derinya" kapılarının da görüşmede gündeme geldiğini aktaran Akıncı, Derinya Kapısı'nın bu yıl temmuz ayında, Aplıç Kapısı'nın ise eylül ayında açılmasının planlandığını kaydetti.

Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Artık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacakArtık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiadis Kıbrıs KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı

En Çok Okunan Haberler

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Cinsel ilişkiye girmeyen karısını tekmeleyerek öldürdü!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

İlginizi Çekebilir

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ege Denizi'nde bayrak gerilimi! Başbakan'dan flaş açıklama

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD’in 'infaz timi' üyeleri yakalandı

IŞİD’in 'infaz timi' üyeleri yakalandı

Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmen ülkesine döndü

Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmen ülkesine döndü

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den yargılanan kardeşlere 250'şer bin lira kefaletle tahliye

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

FETÖ'den tutuklu ABD'li Papaz hakkında karar verildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az Londra, Paris, New York kadar güvenilir bir şehiriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.