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Rumeli Derneği’nden Başkan Doğan’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip ve yönetim kurulu üyeleri İzmit Belediye Başkanı Dr.

Rumeli Derneği’nden Başkan Doğan’a ziyaret

Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip ve yönetim kurulu üyeleri İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti.
Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Doğan, İzmit’te Rumeli kökenli çok sayıda kişinin bulunduğunu belirterek, “Sizlerle birlikte her zaman güzel işler yaptık. Rumeli derneğimiz, hemşeri dernekleri statüsünde olmaklar birlikte milli bir misyonu bulunuyor. Sizlerin bizim gönlümüzdeki yeri çok farklıdır. Trakya’daki göç nedeniyle buraya gelmiş vatandaşlarımızın kurduğu dernekleri, oradaki yaşayanlar için de çok önemli görüyoruz. Trakya, Rumeli bizim ayrı bir heyecan duyduğumuz ve hakikaten çok derin anılarımızın olduğu ata yadigarı bölgeler. Orada da bizim akrabalarımız, soydaşlarımız var. Bu yüzden bir gözümüz, bir kulağımız orada oluyor. Sizinle yürüttüğümüz çalışmalar çok önemli. Birlikte daha çok güzel işler yapacağız” dedi.

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