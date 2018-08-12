HABER

Rumelihisarı'nda kaldırımlar otoparka döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

HAFTA sonunun gelmesiyle birlikte, dışarıda kahvaltı yapmak isteyenlerin tercih ettiği semtlerden Rumelihisarı'nda, kaldırımlarda park edilen araçlar yayalara zorluk çıkarıyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) HAFTA sonunun gelmesiyle birlikte, dışarıda kahvaltı yapmak isteyenlerin tercih ettiği semtlerden Rumelihisarı'nda, kaldırımlarda park edilen araçlar yayalara zorluk çıkarıyor. Valelerin, müşterilerin araçlarını, kuralları hiçe sayarak, yol kenarlarına, otobüs duraklarına, hatta kaldırımlara gelişigüzel park etmesi yüzünden, vatandaşlar araçların arasından yürümek zorunda kalıyor. Rumelihisarı'ndaki kahvaltı mekanları, özellikle hafta sonları, İstanbulluların yoğun ilgisini çekiyor. Dışarıda kahvaltı yapmak isteyenlerin uğrak yerlerinden olan semtte, mekanlar tamamen dolarken, valeler tarafından, cadde ve ara sokaklara gelişigüzel park edilen araçlar, trafikte büyük sorunlar yaşatıyor. 5 DAKİKA SÜRMESİ GEREKEN YOLCULUK ZAMAN ZAMAN 20 DAKİKAYA KADAR ÇIKIYOR Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde sağlı sollu park edilen araçlar yüzünden, trafik yoğunluğu yaşanırken, 5 dakika sürmesi gereken yolculuk zaman zaman 20 dakikaya kadar çıkıyor. Semtteki trafik sorunu sadece araçlarla da sınırlı kalmıyor. Valelerin, müşteri araçlarını otobüs duraklarına ve kaldırımlara park etmesi nedeniyle yayalar zorluk çekiyor. Kendilerinin yürümesi için ayrılan kaldırımların araçlarca işgal edilmesi yüzünden yola inen yayalar, araçların arasından yürümek zorunda kalıyor. Yaya olarak yürümekte zorlandıklarını belirten Arzu Kahraman, "Kaldırımda yürüyecek yer olmadığı için genç bir çocuğa araba çarptı. Devamlı şikayet ediyoruz, yaya yürüyemiyor. Görüyorsunuz asfaltın ortasında yürüyoruz. Biz hep şikayet ediyoruz ama hiçbir şey yapılamıyor. Bu yolda hep korkuyla yürüyoruz. Ha araba çarpacak, ha çarpılacağız diye" dedi. "BÜTÜN ARAÇLAR YOL KENARLARINDA" Yürüyüş için Rumelihisarı'nı tercih ettiğini ifade eden Ayşenur Ildız Çilek ise "Araçların park etmesi yüzünden yürüyemiyoruz. Özellikle valeler, yüksek paralarla araçlarımızı almaya çalışıyorlar. Otopark olmadığı için bütün araçlar yol kenarlarında. Valeler park ediyor zaten. Biz yürürken büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Çok tehlikeli, bazen çocuklarla geliyoruz. O daha tehlikeli tabii. Bebek arabasını indiriyoruz yola, karşıdan araba geliyor. Bu sefer çatışma oluyor. Arabayla geçen niye yola indin diyor, biz de saatlerce kaldırımda bekleyemiyoruz. İnşallah bir çaresini bulurlar" diye konuştu.

PARTNERÇölün altındaki Türk mucizesiÇölün altındaki Türk mucizesi
Bilal Erdoğan, Türk Oyunları Festivali'ne katıldıBilal Erdoğan, Türk Oyunları Festivali'ne katıldı
Hacizli gemi, 11 yıl sonra İzmit Körfezi'nden çekildiHacizli gemi, 11 yıl sonra İzmit Körfezi'nden çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! (Kandilli-AFAD Son depremler)

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Kartal açıklarında tekne yangını! Dumanlar yükseliyor

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde çökme meydana geldi

Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde çökme meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.