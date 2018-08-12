Rumelihisarı'nda kaldırımlar otoparka döndü

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) HAFTA sonunun gelmesiyle birlikte, dışarıda kahvaltı yapmak isteyenlerin tercih ettiği semtlerden Rumelihisarı'nda, kaldırımlarda park edilen araçlar yayalara zorluk çıkarıyor. Valelerin, müşterilerin araçlarını, kuralları hiçe sayarak, yol kenarlarına, otobüs duraklarına, hatta kaldırımlara gelişigüzel park etmesi yüzünden, vatandaşlar araçların arasından yürümek zorunda kalıyor. Rumelihisarı'ndaki kahvaltı mekanları, özellikle hafta sonları, İstanbulluların yoğun ilgisini çekiyor. Dışarıda kahvaltı yapmak isteyenlerin uğrak yerlerinden olan semtte, mekanlar tamamen dolarken, valeler tarafından, cadde ve ara sokaklara gelişigüzel park edilen araçlar, trafikte büyük sorunlar yaşatıyor. 5 DAKİKA SÜRMESİ GEREKEN YOLCULUK ZAMAN ZAMAN 20 DAKİKAYA KADAR ÇIKIYOR Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde sağlı sollu park edilen araçlar yüzünden, trafik yoğunluğu yaşanırken, 5 dakika sürmesi gereken yolculuk zaman zaman 20 dakikaya kadar çıkıyor. Semtteki trafik sorunu sadece araçlarla da sınırlı kalmıyor. Valelerin, müşteri araçlarını otobüs duraklarına ve kaldırımlara park etmesi nedeniyle yayalar zorluk çekiyor. Kendilerinin yürümesi için ayrılan kaldırımların araçlarca işgal edilmesi yüzünden yola inen yayalar, araçların arasından yürümek zorunda kalıyor. Yaya olarak yürümekte zorlandıklarını belirten Arzu Kahraman, "Kaldırımda yürüyecek yer olmadığı için genç bir çocuğa araba çarptı. Devamlı şikayet ediyoruz, yaya yürüyemiyor. Görüyorsunuz asfaltın ortasında yürüyoruz. Biz hep şikayet ediyoruz ama hiçbir şey yapılamıyor. Bu yolda hep korkuyla yürüyoruz. Ha araba çarpacak, ha çarpılacağız diye" dedi. "BÜTÜN ARAÇLAR YOL KENARLARINDA" Yürüyüş için Rumelihisarı'nı tercih ettiğini ifade eden Ayşenur Ildız Çilek ise "Araçların park etmesi yüzünden yürüyemiyoruz. Özellikle valeler, yüksek paralarla araçlarımızı almaya çalışıyorlar. Otopark olmadığı için bütün araçlar yol kenarlarında. Valeler park ediyor zaten. Biz yürürken büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Çok tehlikeli, bazen çocuklarla geliyoruz. O daha tehlikeli tabii. Bebek arabasını indiriyoruz yola, karşıdan araba geliyor. Bu sefer çatışma oluyor. Arabayla geçen niye yola indin diyor, biz de saatlerce kaldırımda bekleyemiyoruz. İnşallah bir çaresini bulurlar" diye konuştu.



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