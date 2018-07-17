Rumen basınında FETÖ ile mücadele vurgusu

BÜKREŞ - (AA) - Rumen basını, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın FETÖ ile ilgili bilgilendirme toplantısına geniş yer ayırdı.

Büyükelçi Ertaş’ın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin seneidevriyesinde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlediği basın toplantısı Romen basınında geniş yer buldu.

News.ro haber ajansı, Stiripesurse haber portalı ile Ziare gazetesi Büyükelçi Ertaş’ın "FETÖ’nün yıllar boyu çocukların beyinlerini nasıl yıkadığı ve kamu kurumlarına nasıl sızdığı konusunda ortaklarımızı ve müttefiklerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. FETÖ’nün okullar, şirketler, medya kuruluşları ve STK’lar aracılığıyla faaliyette bulunduğu ülkelere tehdit oluşturduğunu bu ülkelerdeki dostlarımıza izah ediyoruz. Halen dünyanın birçok yerinde örgüte yönelik soruşturmalar devam ediyor. Ülkemizde de bu bağlamda 194’ü tamamlanan 289 dava açılmış durumda." ifadelerine yer verdi.

Curierul National gazetesi ise Büyükelçi Ertaş’ın "Türk demokrasisi iki yıl önce yaşanan darbe girişiminden zaferle çıktı. Yabancı ortaklarımızı FETÖ şebekesinin nasıl çalıştığına dair bilgilendiriyoruz. İki yıl önce yaşanan darbe girişimi bu örgütün şeytani niyetleri hakkında hiçbir şüpheye yer bırakmamıştır." sözlerini öne çıkardı.