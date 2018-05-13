Rumen tarihçinin Atatürk hayranlığı

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Romanya'nın Craiova Üniversitesi Tarihi Evrak Fakültesinde "Güneydoğu Avrupa'nın 19-20. Yüzyıl Tarihleri" dersini veren akademisyen Mitu Razvan, Dünya Tarihçileri Kongresi'nde askeri ve politik hayatıyla ilgili sunum yaptığı Büyük Önder Atatürk'ün devlet adamlığına dikkati çekmek için kitap hazırlıyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 2010'da düzenlenen "Dünya Tarihçileri Kongresi"nde askeri ve politik yaşamıyla ilgili sunum yaptığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan ilgisi giderek artan Razvan, hakkında kitap yazmak için Büyük Önder'e ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalarını İngilizce, Sırpça ve Bulgarca kaynaklardan da yararlanarak sürdüren Razvan, Atatürk'ün askeri eğitimi ve deneyimi, Çanakkale Zaferi'ndeki rolü ve devlet adamı olarak gerçekleştirdiği reformlara 2017 yılında yazmaya başladığı ve 2019 sonunda tamamlamayı planladığı eserinde yer verecek.

İtalya, Letonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye'den 35 gencin katıldığı "Avrupa Gençleri Antandros’ta Buluşuyor" projesi kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen 38 yaşındaki Rumen tarihçi Razvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktora tez konusu "Sırbistan ve Bulgaristan'ın 1. Dünya Savaşı sonunda bağımsızlığını ilan etmesi" çalışmaları kapsamında dikkatini çeken Atatürk'ün her yönünü araştırmaya yöneldiğini kaydetti.