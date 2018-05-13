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Rumen tarihçinin Atatürk hayranlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Romanya'nın Craiova Üniversitesi tarih akademisyenlerinden Mitu Razvan, Dünya Tarihçileri Kongresi'nde askeri ve politik hayatıyla ilgili sunum yaptığı Büyük Önder Atatürk'ün devlet adamlığını konu alan bir kitap yazıyor - Razvan: - "Hayata geçirdiği reformlar ilgimi çektiğinden Atatürk hakkında araştırma yapmaya karar verdim. Eserimle Atatürk'ün devlet adamlığına dikkati çekmek istiyorum. Atatürk'ün askeri ve politik hayatını araştırdıkça hayranlığım artıyor"

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Romanya'nın Craiova Üniversitesi Tarihi Evrak Fakültesinde "Güneydoğu Avrupa'nın 19-20. Yüzyıl Tarihleri" dersini veren akademisyen Mitu Razvan, Dünya Tarihçileri Kongresi'nde askeri ve politik hayatıyla ilgili sunum yaptığı Büyük Önder Atatürk'ün devlet adamlığına dikkati çekmek için kitap hazırlıyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 2010'da düzenlenen "Dünya Tarihçileri Kongresi"nde askeri ve politik yaşamıyla ilgili sunum yaptığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan ilgisi giderek artan Razvan, hakkında kitap yazmak için Büyük Önder'e ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalarını İngilizce, Sırpça ve Bulgarca kaynaklardan da yararlanarak sürdüren Razvan, Atatürk'ün askeri eğitimi ve deneyimi, Çanakkale Zaferi'ndeki rolü ve devlet adamı olarak gerçekleştirdiği reformlara 2017 yılında yazmaya başladığı ve 2019 sonunda tamamlamayı planladığı eserinde yer verecek.

İtalya, Letonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye'den 35 gencin katıldığı "Avrupa Gençleri Antandros’ta Buluşuyor" projesi kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen 38 yaşındaki Rumen tarihçi Razvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktora tez konusu "Sırbistan ve Bulgaristan'ın 1. Dünya Savaşı sonunda bağımsızlığını ilan etmesi" çalışmaları kapsamında dikkatini çeken Atatürk'ün her yönünü araştırmaya yöneldiğini kaydetti.

- "Araştırdıkça hayranlığım artıyor"

Razvan, Atatürk'ün hayata geçirdiği reformların ilgisini çektiğini dile getirerek, "Dünya Tarihçileri Kongresi'nde 2010 yılında Atatürk ile ilgili sunum da yaptım. Atatürk'ün askeri ve politik hayatını araştırdıkça hayranlığım artıyor." dedi.

"Hayata geçirdiği reformlar ilgimi çektiğinden Atatürk hakkında araştırma yapmayı sürdürüyorum. Eserimle Atatürk'ün devlet adamlığına dikkati çekmek istiyorum." diyen Razvan, şöyle konuştu:

"Elimde Atatürk'ün çocukluğu, yetişkinliği hakkında çok fazla veri var. Kitabın ilk sayfalarında Atatürk'ün çocukluğu ve gençliğine, hayatının ilk evrelerine dair bilgiler olacak ama büyük kısmı Atatürk'ün devlet adamlığı ve politik hayatı hakkında bilgiler içerecek. Kitabımı 2017 yılında yazmaya başladım. Sanırım 2019 sonunda yayınlanmış olacak. Kitabım yayınlandığında Atatürk'ü daha geniş kitleler tanıma fırsatı bulacak."

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Atatürk Balıkesir Edremit kitap Romen Tarihçi

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