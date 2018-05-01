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Rumlar ile Mısır 'Afrodit'te doğalgaz bağı kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 13:20 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi ile Mısır'ın, Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak kabul ettikleri 'Afrodit' parseli ile ilgili önemli bir anlaşma imzalayacağı belirtildi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi ile Mısır'ın, Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak kabul ettikleri 'Afrodit' parseli ile ilgili önemli bir anlaşma imzalayacağı belirtildi.
Rum medyasında yer alan haberlere göre, anlaşma 'Afrodit' parselinin Mısır'daki doğalgaz sıvılaştırma terminalleriyle bağlanmasını öngörüyor.
RUM BAKAN KAHİRE'YE GİDECEK
Bu yöndeki bilgileri Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla'nın da teyit ettiği kaydedildi. Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in de süreçle ilgili olarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği ve temaslarda bulunacağı ifade edildi.
Türkiye, Rumların Akdeniz'de tek taraflı attığı adımlara karşı çıkıyor.

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