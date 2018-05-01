Rumlar ile Mısır 'Afrodit'te doğalgaz bağı kuruyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi ile Mısır'ın, Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak kabul ettikleri 'Afrodit' parseli ile ilgili önemli bir anlaşma imzalayacağı belirtildi.
Rum medyasında yer alan haberlere göre, anlaşma 'Afrodit' parselinin Mısır'daki doğalgaz sıvılaştırma terminalleriyle bağlanmasını öngörüyor.
RUM BAKAN KAHİRE'YE GİDECEK
Bu yöndeki bilgileri Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla'nın da teyit ettiği kaydedildi. Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in de süreçle ilgili olarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği ve temaslarda bulunacağı ifade edildi.
Türkiye, Rumların Akdeniz'de tek taraflı attığı adımlara karşı çıkıyor.
İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!
Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti
Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!
Düzce'deki kazada şoke eden iddia: Kocasını eşi ihbar etmiş
Bekaretini 1.2 milyon dolara sattı!
Şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin ölümünde labirent sauna şüphesi
Zengin çocuklarının gösterişli hayatı
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum