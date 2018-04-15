"Rumlar kendilerini Ada'nın gerçek sahibi görmeye devam ediyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) zihniyetinin aynı olduğunu belirterek, "Bu zihniyet değişmediği müddetçe bu noktada mutabakat sağlanması çok zor gözüküyor." dedi.
Başbakan Tufan Erhürman, Vakıflar Müdürlüğü'nün "Vakıf Şehir Lefkoşa" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere KKTC'ye gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da hazır bulundu.
Başbakan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin vakıf eserlerine katkılarının KKTC için yaşamsal önemde olduğunu belirterek, KKTC'nin tarihinin, kültürel varlığının, doğal güzelliklerinin Türkiye’de bilinmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin vakıf eserler konusundaki katkıların da yaşamsal öneme sahip olduğunu belirten Başbakan Erhürman, "Bir yandan kendimizi dünyada anlatma ve tanıtma derdine sahip olan bir halkız. Bunun önünde tabii ki bir takım hukuki engeller de var. Kıbrıs sorununun çözülmemiş olmasından kaynaklanan engellerle uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Zaman zaman bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımıyla aşmayı başarıyoruz. Ama yine de her durumda bir engelle karşı karşıyız." diye konuştu.
Başbakan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halka KKTC'deki halkı tam olarak anlatabildikleri kanaatini taşımadığını belirterek, "Orada 80 milyonluk bir nüfus var. Turizm potansiyeli yüksek, bu adaya gelip giden insanlar var. Gelip gitme potansiyeli olan insanlar var ama buraya gelirlerse burada ne bulacaklarına dair bilgiyi bizim yeterince oraya aktarabildiğimiz, anlatabildiğimiz kanaatinde değilim." dedi.
- "Türkiye olarak desteğimiz tam manasıyla sizinle beraber"
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise KKTC'de yeni göreve başlayan hükümete başarı diledi.
Kıbrıs'la iş birliğini pekiştirerek, ülkenin ekonomik kalkınmasına imkan sağlayacak yardımları ve destekleri sürdürmeye devam edeceklerini bildiren Çavuşoğlu, "Türkiye olarak desteğimiz tam manasıyla sizinle beraber." ifadesini kullandı.
- "Rumlar kendini Ada'nın gerçek sahibi görmeye devam ediyor"
Kıbrıs müzakere sürecine de değinen Çavuşoğlu, "Rum tarafındaki zihniyet aynı. Değişen bir şey yok. Maalesef, kendilerini adanın gerçek sahibi olarak görmeye devam ediyorlar. Hiçbir şekilde eşitlik temelinde bir siyasi paylaşımı, onun da ötesinde KKTC'nin de yer aldığı doğal zenginlikleri paylaşmak istemiyorlar. Bu zihniyet değişmediği müddetçe bu noktada bir mutabakat sağlanması çok zor gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, Rum yönetimininin Akdeniz'deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerini kabul edemeyeceklerini belirterek, doğal zenginliklerinin her iki halka da ait olduğunu vurguladı.
Türkiye'deki Vakıflar Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ortaklaşa yürüttüğü "Vakıf Şehir Lefkoşa" projesine verdiği destekten dolayı Başbakan Erhürman'a teşekkür eden Çavuşoğlu, KKTC’nin tarihi ve kültürel eseri kadar vakıf eseri olduğunu da belirtti.
Ülkenin bu özelliğinin ön plana çıkmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, "KKTC’nin gazinolarıyla ve kumarla anılmasından ziyade adete ecdadımızın ve milletimizin mührünü teşkil eden bu eserlerin de bilinip tanınarak ziyaretçilere açılmasını, cazibesinin artırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.
Çavuşoğlu, Lefkoşa'daki Selimiye Camisi'nin de önemli bir destinasyon merkezi olduğunu da gördüklerini belirterek, "Bu sene projelerimizi tamamlamak suretiyle Selimiye Camisi'nin de restorasyonuna başlayacağız. Yeni haliyle KKTC'deki vatandaşların hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.
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