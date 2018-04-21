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Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Rus donanmasına ait 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Gemilere Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi yönünden boğaza giren "152" borda numaralı, "Nikolai Filchenkov" isimli askeri gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü. Marmara yönünden boğaza giren "868" borda numaralı "BSF Pytlivy" ve "870" borda numaralı "Smitlivy" isimle gemiler de Ege yönüne doğru seyir yaptı.

Gemilere, boğazdan geçişleri sırasında Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.

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Rusya Çanakkale Boğazı Ege Denizi Rus donanması Marmara Denizi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Atatürk'e laf atacağınıza ,tam yetki ile başta sınız. O gemileri geçirmeyin de görelim.
Aman dikkat bu Rusya ve Abd arasında Türkiye kim vurduya gitmesin.Şimdi rusyadan s-400 abd'den patriotlar için pazarlıkyap. Bir esada karşı gel bir esadın yanındaki rusyaya yakınlaş bir abdyi suriyede olduğu için kına bir abd esadı vurunca alkışla:)
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