Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.30'da Marmara Denizi yönünden boğaza giren "152" borda numaralı, "Nikolai Filchenkov" isimli askeri gemi, 09.50'de Çanakkale önlerine ulaştı.
Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik unsurları eşlik etti.
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