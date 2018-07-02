Rus Büyükelçi Erkhov: Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - RUSYA Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, birçok Rus vatandaşının tatil için Türkiye'nin güney bölgelerine geldiğini belirterek, "Bizim insanlarımızın ihtiyacı güneş, deniz ve tatil, bunların hepsi de burada var. Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz" dedi.

Antalya'ya iş ziyareti için gelen Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ve Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Ruslar için 'Küçük Moskova' olarak bilinen Kemer ilçesinin Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül'e nezaket ziyaretinde bulundu. Belediyenin kapısında Büyükelçi Erkhov ve Başkonsolos Rogoza'yı karşılayan Başkan Mustafa Gül, misafirlerine makamına kadar eşlik etti.

'BİZ BURAYA GELMEYE HAZIRIZ, PARA VERMEYE HAZIRIZ'

Makam odasında sohbet şeklinde geçen görüşmede konuşan Rusya Büyükelçisi Erkhov, Türkiye genelinde nezaket ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi. Büyükelçi Erkhov, "Rusya ile çok sağlam bağları olan Kemer Belediyesi'ni de ziyaret ediyoruz. Bize zaman ayırdığı için Başkan Beye teşekkür ederim. Türkiye'nin güney bölgesi çok güzel bir havaya sahip ve bu bizim için çok önemli ve değerli. Bizim birçok vatandaşımız buralarda yaşıyor ve milyonlarca Rus vatandaşı tatil için Türkiye'nin güney bölgelerine geliyor. Zaten bu bölgelerdeki Rus turist sayısının fazlalığı, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl geliştiğini göstermektedir. Bizim insanlarımızın ihtiyacı güneş, deniz ve tatil, bunların hepsi de burada var. Türk turizm endüstrisinin turistlere ihtiyacı var, işte bu da biziz. Biz buraya gelmeye hazırız, para vermeye hazırız, seyahat etmeye ve yatırım yapmaya hazırız. Turizm sektörüne katkı sağlamaya hazırız. Vatandaşlarımız da burada konfor ve güvenlik konularını ön planda tutuyor ve bunları burada gördükleri için geliyorlar, bu da sevindiriyor bizi. Size de Ruslar için yaptıklarınızdan dolayı, turistlerimizin konforunu sağlamanızdan dolayı ve yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Güneye gelmişken bizim turistlerimize ve vatandaşlarımıza bu kadar büyük yardımlar yapan bir ilçeye uğramadan gitmek olmazdı, zaten Kemer'e gelmeyi de açıkçası çok istiyordum" dedi.