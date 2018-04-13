HABER

Rus büyükelçiden İngiliz hükümetine suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 17:56 | Son Güncelleme

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Yakovenko: - "İngiltere, Viyana Sözleşmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle görüşmeyi reddettiği açıklamasının gerçekliğinden emin olamıyoruz"

LONDRA (AA) - Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, İngiltere'nin Rusya vatandaşı Yulia Skripal ile görüşme taleplerini geri çevirmesinin Viyana Sözleşmesi'nin ihlali olduğunu savundu.

Büyükelçilik rezidansında son bir aydaki 3. basın toplantısını düzenleyen Yakovenko, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesiyle ilgili son gelişmeleri ve İngiliz hükümetinin Suriye'ye askeri harekatla ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

İngiltere’nin Skripal olayıyla ilgili soruşturmayı saydam şekilde yürütmediğini öne süren Yakovenko, resmi makamlara yönelttikleri soruların da yanıtsız kaldığını söyledi.

Rusya vatandaşı Yulia Skripal'i görme taleplerinin de yanıtsız kaldığını anlatan Yakovenko, "İngiltere, Viyana Sözleşmesi'ni ihlale devam ediyor. Yulia Skripal'in bizimle görüşmeyi reddettiği açıklamasının gerçekliğinden emin olamıyoruz." diye konuştu.

Sergey ve Yulia Skripal'in olaydan sonra görüntülenmediğine, seslerinin bile duyulmadığına dikkati çeken Yakovenko, her iki kişinin de hayatta olup olmadıklarını sormanın meşru olduğunu kaydetti.

Yakovenko, durumun, kendilerine İngiltere’de iki Rusya vatandaşının kaçırılması gibi görünmeye başladığını söyledi.

İngiltere Milli Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill'in, Rus ajanların, Skripal ailesini son beş yıldır takip ettiğine ilişkin iddiasını da yanıtlayan Yakovenko, böyle bir şey varsa İngiliz hükümetinin bunu açıklamak için neden bugüne kadar beklediğini sordu.

Yakovenko, geçen ay Londra’daki evinde ölü bulunan Rus havayolu şirketi Aeroflot’un eski Genel Müdür Yardımcısı Nikolai Glushkov ile ilgili soruşturmanın da saydam şekilde yürütülmediğini savundu.

İngiliz makamlarından bilgi alamadıklarını anlatan Yakovenko, “Soruşturma gizli. Ne olup bittiği konusunda fikrimiz yok. Bu, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

- Suriye

ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'ye düzenlemeleri gündemde olan askeri harekatla ilgili de Yakovenko, "Suriye hükümetine karşı herhangi bir askeri müdahale, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırıdır." dedi.

Yakovenko, ABD, İngiltere ve Fransa’nın askeri harekat için dezenformasyonu bahane olarak kullandıklarını ileri sürdü.

Duma’da yaşandığı iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili somut delil bulunmadığını savunan Yakovenko, Rus uzmanların Duma’da yaptığı incelemede kimyasal iz bulamadığını ve hastanelerde de kimyasal tedavi gören kimse olmadığını öne sürdü.

Rus bakan açıkladı: Özür diledilerRus bakan açıkladı: Özür dilediler
Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alexander Yakovenko BMGK DUMA ingiltere Rusya Sergey Skripal Suriye Yulia Skripal

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.