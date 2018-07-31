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Rus Büyükelçiden "İran'ın Suriye'deki varlığıyla ilgili" açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 02:21 | Son Güncelleme

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov: - "Moskova yönetimi, İran'ı güçlerini Suriye'den çekme konusunda ikna etmeye çalışır ancak bunu ona dayatamaz" - "Netanyahu'nun, İran ve müttefiklerine ait güçlerin Suriye'den çıkarılması yönündeki mükerrer talebi gerçekçi değil. İranlılar, Suriye'deki teröristleri yok etmeye yönelik ortak çalışmalarımız çerçevesinde çok önemli bir rol oynuyor"

KUDÜS (AA) - Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, Moskova yönetiminin İran'ı, güçlerini Suriye'den çekmeye zorlayamayacağını söyledi.

İsrail'in Kanal 10 televizyonuna verdiği ve kanalın internet sitesinde de ayrıntıları aktarılan röportajda Viktorov, "Moskova yönetimi, İran'ı güçlerini Suriye'den çekmeye konusunda ikna etmeye çalışır ancak bunu ona dayatamaz." dedi.

Viktorov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, 11 Temmuz'da Moskova'ya gerçekleştirdiği son ziyarette, "Rusya'nın Suriye'de varılacak herhangi bir anlaşmada İsrail'in güvenlik konusundaki çıkarlarını gözeteceği mesajı verdiğini" hatırlattı.

Büyükelçi Viktorov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, ileride varılacak bir anlaşmada Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında sadece Suriye ordusu askerlerinin olmasını garanti altına almaya çalışacak. Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında İran güçlerinin ya da Hizbullah unsurlarının bulunmadığından emin olacağız. Netanyahu'nun, İran ve müttefiklerine ait güçlerin Suriye'den çıkarılması yönündeki mükerrer talebi gerçekçi değil. İranlılar, Suriye'deki teröristleri yok etmeye yönelik ortak çalışmalarımız çerçevesinde çok önemli bir rol oynuyor."

- "İran'ın Suriye'deki varlığı BM ilkelerine göre tamamen meşrudur"

Halihazırda İsrail'in yabancı güçlerin Suriye'den çıkarılması talebinin gerçekçi olmadığını dile getiren Viktorov, İran'ın Suriye'deki varlığının Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine göre tamamen meşru olduğunu savundu.

İsrail'in, Suriye'de İran ya da onun müttefiklerine yönelik düzenlediği hava saldırıları konusunda Moskova'nın tavrının ne olduğuyla ilgili soruya Viktorov, "Biz, İsrail hükümeti tarafından güç kullanılmasını onaylamıyoruz ancak İsrail'i de şu ya da bu şekilde hareket etmeye zorlayamayız. İsrail'in bir şeyi yapmasına izin vermek ya da ona engel olmak Rusya'nın elinde değil." yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 23 Temmuz'da Kudüs'te gerçekleştirdiği görüşmede, Lavrov'un Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini, İsrail sınırını oluşturan işgal altındaki Golan Tepeleri'nden 100 kilometre uzakta tutmayı önerdiği belirtilmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde ise Netanyahu'nun, Lavrov'un bu önerisine karşı çıkarak, "Sınırdan 100 kilometre uzakta da olsa İran'ın bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğiz." yanıtını verdiği ifade edilmişti.

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Anatoly Viktorov büyükelçi İRAN Rusya Suriye

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