Rus büyükelçiden 'vize' açıklaması

Sputnik'e konuşan Yerhov, "İlişkilerimizin başarılı şekilde gelişmesi vize alanında da kullanılabilecek olumlu imkânlar yaratıyor. Rusya tarafı özellikle de vizenin en çok gerekli olduğu kişiler de dahil, belirli kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin serbestleştirilmesine yönelik tedbirleri görüşmeye hazır. Burada söz konusu öncelikle TIR şöförleri ve ülkemizi sıklıkla ziyaret eden büyük işletmelerin temsilcileri" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın hizmet pasaportu hamillerine vize serbestisi getirilmesi için en yakın zamanda anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirten Yerhov, "Belki de ileride iki ülkenin yurttaşlarının ziyaretlerine yönelik 2010 tarihli hükümetlerarası anlaşmaya dönülmesinin konuşulması için koşullar oluşur" dedi.
Rusya, 2015 yılında Türkiye'ye vize serbestisini kaldırmıştı.
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