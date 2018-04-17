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Rus büyükelçinin katili Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunun şifresi çözülemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 06:43 | Son Güncelleme

Rus Büyükelçi Karlov’a suikast düzenleyip öldürülen polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefonunun 16 haneli ikinci şifresini, savcılığın 20 bin dolar vererek anlaştığı Çinli uzman da çözemedi. Savcılık, Icloud şifresi sayesinde yazışma ve mail’lere ulaştı ancak FaceTime kayıtları hala sır.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da bir fotoğraf sergisinin açılış töreninde Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikastı sonucu yaşamını yitirdi. Altıntaş’ın cep telefonunun şifresi tüm çalışmalara karşın çözülemeyince, savcılık İsrailli bir firma ile temasa geçti ancak firmanın şifreyi kırma garantisi vermeksizin istediği ücret yüksek bulununca görüşmeler sonlandırıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dosyanın durumuyla ilgili bilgi veren savcılık yetkilileri “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatını alınca, İngiltere ile temasa geçildi.

Pazarlığın ardından İngiliz firmayla 20 bin dolara anlaşıldı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre anlaşma kapsamında Çin asıllı uzman, şifreyi kırmak için gerekli donanımlarla beraber İngiltere’den Ankara’ya geldi. Uzmana Ankara Adliyesi’nde, savcılık görevlilerinin nezaretinde çalışma yapabilmesi için özel bir yer tahsis edildi. Burada şifre kırma sistemi kurularak Altıntaş’ın cep telefonu cihaza bağlandı. Ancak 72 saat süren incelemede telefondaki bazı uygulamaların açılabilmesi için kurulan ikinci şifreleme programı nedeniyle sonuç alınamadı. 16 haneli şifre, tüm çalışmalara karşın çözülemedi.

ŞİFREYİ KIRAMADI 20 BİN DOLARI ALDI

Şifre kırılamamasına karşın, anlaşma gereği 20 bin dolarlık ücret İngiliz firmaya ödendi. Savcılığın, Icloud hesabının şifresi sayesinde Altıntaş’ın yazışma ve maillerine ulaştığı, ancak telefonundaki FaceTime ve benzeri uygulamasından kimlerle iletişime geçtiğini öğrenebilmek için şifreyi kırdırmaya çalıştığı kaydedildi.

İÇERİĞE ULAŞILDI

Altıntaş’ı suikasta azmettirdiği öne sürülen FETÖ abisi Şahin S.’nin cep telefonunda, Falcon isimli programın yanı sıra Textme Now ve Signal programları da bulundu. Polis, eski BTK çalışanı olan Şahin S.’nin gözaltında olduğu sırada kırdığı ve klonlama yöntemiyle çözülen cep telefonundaki tüm yazışma programlarının içeriklerine ulaştı. Saldırıdan sonra defalarca telefon numarası değiştiren ve kırdığı telefonu da 4 ay önce aldığı belirlenen S.’nin, ev ve arabasındaki aramalarda ele geçirilen diğer üç telefon da incelemeye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Mert Altıntaş Rus Büyükelçi Karlov suikast

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