Rus büyükelçinin katili Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonunun şifresi çözülemedi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da bir fotoğraf sergisinin açılış töreninde Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın suikastı sonucu yaşamını yitirdi. Altıntaş’ın cep telefonunun şifresi tüm çalışmalara karşın çözülemeyince, savcılık İsrailli bir firma ile temasa geçti ancak firmanın şifreyi kırma garantisi vermeksizin istediği ücret yüksek bulununca görüşmeler sonlandırıldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dosyanın durumuyla ilgili bilgi veren savcılık yetkilileri “Ne gerekiyorsa yapılsın” talimatını alınca, İngiltere ile temasa geçildi.

Pazarlığın ardından İngiliz firmayla 20 bin dolara anlaşıldı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre anlaşma kapsamında Çin asıllı uzman, şifreyi kırmak için gerekli donanımlarla beraber İngiltere’den Ankara’ya geldi. Uzmana Ankara Adliyesi’nde, savcılık görevlilerinin nezaretinde çalışma yapabilmesi için özel bir yer tahsis edildi. Burada şifre kırma sistemi kurularak Altıntaş’ın cep telefonu cihaza bağlandı. Ancak 72 saat süren incelemede telefondaki bazı uygulamaların açılabilmesi için kurulan ikinci şifreleme programı nedeniyle sonuç alınamadı. 16 haneli şifre, tüm çalışmalara karşın çözülemedi.