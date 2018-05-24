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Rus çelik kralı, Bodrum'u havadan gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

BODRUM'a, 300 milyon dolar değerindeki, 144 metrelik, 'Ocean Victory' isimli lüks yatıyla gelen Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov (69), ilçeyi havadan helikopteriyle gezdi.

Rus çelik kralı, Bodrum'u havadan gezdi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'a, 300 milyon dolar değerindeki, 144 metrelik, 'Ocean Victory' isimli lüks yatıyla gelen Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov (69), ilçeyi havadan helikopteriyle gezdi.
Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle 'Rusya'nın zenginleri' listesinin üst sıralarında yer alan Victor Rashnikov, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki 8 katlı ultra lüks yatıyla dün akşam Bodrum'a geldi. Yatındaki helikopteriyle bu sabah ilçe semalarına havalanan Rashnikov, eşi ve yakınlarıyla birlikte Bodrum Yarımadası'nı ve Gökova'yı gezdi. Yatta kalan kızı ve torunları ise güvertedeki yüzme havuzuna girip, güneşlendi.
Dev yat, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekerken, yakından görmek isteyenler ise jet ski, zodyak bot ve teknelerle yakınına kadar yaklaştı. Bu sırada jet ski ve bot kullanan korumaların yata yanaşmak isteyenleri kibarca uyardığı görüldü. Yaklaşık 1 saat havada kalan Rashnikov, ardından yata döndü. Rus ailenin, Bodrum ve koylarında 3 gün kaldıktan sonra Mikonos Adası'na gideceği öğrenildi.

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Rus çelik kralı, Bodrum'u havadan gezdiRus çelik kralı, Bodrum'u havadan gezdiRus çelik kralı, Bodrum'u havadan gezdiRus çelik kralı, Bodrum'u havadan gezdi

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