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Rus çıkarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 10:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus çıkarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, saat 09.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Gemiye, Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. İlk olarak Ege Denizi’ne açılacak olan savaş gemisi ardından da Akdeniz'e inmek üzere yoluna devam edecek.

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Rus çıkarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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