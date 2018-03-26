HABER

Rus diplomatların sınır dışı edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:28 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine cevabı Rusya Devlet Başkanı Putin'in vereceğini söyledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD, Kanada ve AB ülkelerindeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine cevap olarak son kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vereceğini belirtti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmeleriyle ilgili kararı değerlendireceklerini söyledi.

Esas değerlendirmenin diplomatik kurumlarca gerçekleştirileceğini kaydeden Peskov, "Bundan sonra devlet başkanına öneride bulunulacak ve atılacak adımlarla ilgili öneriler açıklanacaktır. Son kararı Devlet Başkanı verecek." diye konuştu.

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklamasıDoğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması
Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!
Kemal Kılıçdaroğlu: 3 seçimi de kazanacağız!Kemal Kılıçdaroğlu: 3 seçimi de kazanacağız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kremlin rus diplomatlar Sınır Dışı

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Sürpriz satıştan sonra Hürriyet’te ilk ayrılık

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

Osman Öcalan'dan itiraf: PKK benden Öcalan'ı satmamı istedi, sonra kendileri yaptı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

İstanbul'da dehşet! Döner bıçağı ile saldırdı

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

Yürüyen merdiven kazasıyla ilgili yeni gelişme! İBB kendini kamera görüntüsüyle savundu

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

UBER şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Hakaretlerine dayanamayıp...

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.