Rus diplomatların sınır dışı edilmesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD, Kanada ve AB ülkelerindeki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine cevap olarak son kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vereceğini belirtti.
Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmeleriyle ilgili kararı değerlendireceklerini söyledi.
Esas değerlendirmenin diplomatik kurumlarca gerçekleştirileceğini kaydeden Peskov, "Bundan sonra devlet başkanına öneride bulunulacak ve atılacak adımlarla ilgili öneriler açıklanacaktır. Son kararı Devlet Başkanı verecek." diye konuştu.
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