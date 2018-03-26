Rus diplomatların sınır dışı edilmesi

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, çok sayıda ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının Rusya'ya gönderilen toplu bir mesaj olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'na geçen hafta katıldığı AB liderler zirvesinde ve marjında yürüttüğü resmi temaslar hakkında bilgi verdi.

Zirvede, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinin ardından Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarıyla ilgili AB üyesi müttefik ülkeler ile dayanışma adımları atmaları için temaslarda bulunduğunu anlatan May, AB'nin Moskova büyükelçisini geri çekmek de dahil bazı doğrudan adımlar konusunda anlaşıldığını belirtti.

May, AB üyesi çok sayıda ülkenin yanı sıra ABD, Kanada ve Ukrayna'nın da aralarında yer aldığı bazı ülkelerin 100'den fazla Rus diplomat ve istihbarat görevlisini sınır dışı etme kararı aldığını hatırlattı.

Skripal olayının AB ve NATO'nun kuruluşundan bu yana Avrupa topraklarından sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasalın saldırı amaçlı ilk kullanılışı olduğunu belirten May, "Bu Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin açık bir ihlalidir ve yasa dışı güç kullanımı olarak da BM Sözleşmesinin çiğnenmesidir." ifadelerini kullandı.