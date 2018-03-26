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Rus diplomatların sınır dışı edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 22:35 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Zaharova: - "Diplomatların sınır dışı edilmesi, Seattle'deki Rus konsolosluğun kapatılması dahil her ülkeye yönelik uygun tedbirler alınacaktır"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ve NATO üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etmesine cevap verileceğini söyledi.

Zaharova, Rossiya-1 kanalına yaptığı açıklamada, AB ve NATO üyesi ülkelerinin Rus diplomatlara yönelik kararını değerlendirdi.

Zaharova, "Bugün gördüklerimizin hepsine kuşkusuz cevap verilecektir. Diplomatların sınır dışı edilmesi, Seattle'deki Rus konsolosluğun kapatılması dahil her ülkeye yönelik uygun tedbirler alınacaktır." dedi.

Öte yandan, Salisbury hadisesini provokasyon olarak nitelendiren Zaharova, arkasında ABD ve İngiltere'nin bulunduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Rus diplomat Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova

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