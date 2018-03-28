Rus diplomatların sınır dışı edilmesi

PODGORİCA / VALLETTA (AA) - Karadağ hükümeti, İngiltere’ye yerleşen eski Rus ajanı Sergey Skripal'ın zehirlenmesi dolayısıyla bir Rus diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.
Karadağ hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Podgorica Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatın, yedi gün içinde ülkeyi terk etmesinin istendiği belirtildi.
Rusya'nın Podgorica Büyükelçiliğinin konu hakkında bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Karadağ, söz konusu kararı müttefikleri ile dayanışma göstermek amacıyla almıştır. Karar, Rusya'nın faaliyetleri ve hükümetimizin kınadığı sinir gazı saldırısına yönelik Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerinin aldığı önlemler çerçevesinde alınmıştır."
Hükümet ayrıca, Rusya'nın ülkedeki fahri konsolosluklarının faaliyet göstermesine yönelik onayını da geri çektiğini bildirdi.
- Malta, Moskova Büyükelçisini geri çağırdı
Öte yandan Malta, Moskova Büyükelçisi Carmel Brincat'ı, Salisbury saldırısı hakkında siyasi istişareler için geri çağırdı.
Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Salisbury saldırısıyla ilgili olarak Malta hükümeti, ortak güvenliğimize yönelik bu ciddi meydan okuma karşısında Birleşik Krallık'la tam dayanışma göstermektedir. Malta hükümeti, Salisbury saldırısını en kuvvetli şekilde kınamaktadır."
Malta'nın Birleşik Krallık'ın olaydan Rusya'nın sorumlu olduğu şeklindeki değerlendirmelerine katıldığı belirtilen açıklamada, "Bu sebeple, Malta hükümeti Malta'nın Moskova Büyükelçisi Brincat'ı siyasi istişareler için geri çağırmaya karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.
Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin arkasında Rusya olduğuna kesin gözüyle bakan bazı NATO ve AB üyesi ülkeler, Rus diplomatları sınır dışı ederek Moskova yönetimine tepki göstermeye devam ediyor.
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