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Rus elçi İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 22:49 | Son Güncelleme

Rusya'nın Londra Büyükelçisi, Doğu Guta'daki durumla ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

LONDRA (AA) - Rusya'nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko'nun, Doğu Guta'daki durumla ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, İngiltere'nin Doğu Guta’daki durumla ilgili kaygılarını bugün bakanlığa çağrılan Büyükelçi Yakovenko'ya iletti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2401 sayılı kararının öngördüğü ateşkesin hayata geçirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Duncan, Rusya'nın bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini yineledi.

İngiltere'nin, rejim yanlısı güçlerin Doğu Guta'daki saldırılarının sürdüğü ve kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberlerden derin kaygı duyduğunu ifade eden Duncan, Rusya'dan Suriye rejimi üzerindeki etkisini kullanarak ateşkese bağlı kalınması yönünde gayret sarfetmesini istedi.

Duncan, ateşkesin bölgeye insani yardımın hızlı, engelsiz ve sürekli ulaştırılması ile başta Doğu Guta olmak üzere bütün Suriye'de koşula bağlanmayan tıbbi tahliyelerin gerçekleştirilmesi için öneminin altını çizdi.

Doğu Guta'ya kasım ayından bu yana sadece bir tek insani yardım konvoyunun erişebildiğini belirten Duncan, sadece belli aralıklarla sağlanan insani yardımın süreklilik arzedenin yerini tutamayacağını vurguladı.

Suriye'deki şiddetin, ülkede BMGK'nın da öngördüğü siyasi bir çözüme ulaşılmasının aciliyetini pekiştirdiğini aktaran Duncan, Rusya'ya uluslararası toplum ile bu konuda iş birliğine gitmesi için çağrıda bulundu.

BMGK 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

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